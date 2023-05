Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục cho phép thí điểm khám chữa bệnh không tiếp xúc từ 1/6

Photo : KBS News

Tại buổi họp báo của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 11/5, Trưởng phòng Chính sách Y tế thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Lim In-taek cho biết nếu mức cảnh báo dịch COVID-19 được điều chỉnh từ "nghiêm trọng" xuống "cảnh giác" từ tháng 6 thì khi đó, các hoạt động khám chữa bệnh không tiếp xúc sẽ bị coi là vi phạm pháp luật. Do vậy, Bộ Y tế sẽ đưa việc khám chữa bệnh không tiếp xúc vào diện dự án thí điểm, bắt đầu từ ngày 1/6 tới.Sau khi bùng phát dịch COVID-19 vào năm 2020, Hàn Quốc "tạm thời" cho phép khám chữa bệnh không tiếp xúc, tức bác sĩ không cần gặp trực tiếp bệnh nhân mà tư vấn và kê thuốc qua điện thoại hoặc cuộc gọi video. Tuy nhiên, việc khám chữa bệnh như vậy chỉ được cho phép khi mức cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở mức "nghiêm trọng" căn cứ theo Luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.Theo Bộ Y tế và phúc lợi, trong vòng ba năm từ sau tháng 2/2020, đã có 3,66 triệu lượt bệnh nhân sử dụng hình thức khám chữa bệnh không tiếp xúc (bao gồm cả điều trị COVID-19 tại nhà).Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố sẽ xem xét để duy trì hình thức khám chữa bệnh không tiếp xúc như một phương pháp khám bệnh chính thức sau khi hạ mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19. Chính giới cũng đề xuất nhiều dự thảo sửa đổi Luật Y tế để giữ nguyên hình thức khám chữa bệnh này, nhưng chưa đạt được thỏa thuận tại Quốc hội do còn nhiều bất đồng ý kiến, như về phạm vi đối tượng bệnh nhân áp dụng, sự phản đối của các tổ chức dược sĩ về việc chuyển phát thuốc cho bệnh nhân.Bộ Y tế sẽ tiến hành thảo luận với các chuyên gia, cơ quan hữu quan và chính giới để đưa ra quyết định cuối cùng về phạm vi, đối tượng bệnh nhân có thể khám chữa bệnh không tiếp xúc.