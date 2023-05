Bộ Môi trường Hàn Quốc kêu gọi người dân chú ý tránh gây cháy rừng tại các công viên quốc gia

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý công viên quốc gia (KNPS) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 11/5 cho biết trong vòng 5 năm từ 2018-2022 đã có 44 vụ cháy rừng tại các công viên quốc gia. Tổng diện tích thiệt hại là 13,45 héc-ta, tương đương với 19 sân bóng đá.Xét theo năm, số vụ cháy rừng trong năm 2018 là 4 vụ, năm 2019 là 10 vụ, sau đó giảm còn 8 vụ trong năm 2020 và 4 vụ trong năm 2021, rồi lại tăng mạnh trong năm 2022 với 18 vụ. Quy mô thiệt hại là 7,73 héc-ta, tăng 0,14 héc-ta so với cùng kỳ năm trước.Lý do gây ra cháy rừng chủ yếu là bởi sự sơ suất của người đi vào khu vực núi rừng, chiếm 61% (27 vụ). Theo sau đó là từ đám cháy nhỏ (7 vụ), sơ suất của người dân khi tảo mộ (1 vụ), phóng hỏa (1 vụ) và do nguyên nhân khác (8 vụ).Một lý do khác là do số khách tham quan khu vực rừng núi tăng 8,1%, lên mức 38.794.000 người trong năm ngoái, sau khi quy định giãn cách xã hội được dỡ bỏ, song KNPS nhận định sự biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện gây ra nhiều vụ cháy rừng hơn, cụ thể là tăng từ 496 vụ trong năm 2018 lên 756 vụ trong năm 2022.Theo KNPS, nhiệt độ tăng 1,5 độ C sẽ khiến chỉ số thời tiết cháy rừng (FWI) tăng 8,6%, mức tăng 2 độ C sẽ nâng chỉ số này lên 13,5%. Chỉ số thời tiết cháy rừng dựa trên nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, vận tốc gió, chỉ số càng cao thì tỷ lệ cháy rừng càng tăng.Hàng năm, Cơ quan quản lý công viên quốc gia đã quy định khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 là "Thời điểm cẩn thận cháy rừng mùa xuân", tháng 11 đến tháng 12 là "Thời điểm cẩn thận cháy rừng mùa thu", và phong tỏa 137 khu vực tham quan (608 km) trên tổng số 617 khu vực (2.011 km) trong các thời điểm này.Bên cạnh đó, KNPS còn bố trí 128 nhân viên tuần tra, 136 máy quay theo dõi và 64 chiếc máy bay không người lái (drone) cảm ứng nhiệt để ứng phó với cháy rừng, song khu vực theo dõi chỉ thu hẹp trong các địa điểm đã từng có cháy rừng và vùng lân cận, do thiếu nhân lực và thiết bị.Bộ Môi trường nhấn mạnh công viên quốc gia là khu vực cần được bảo vệ vì đây là môi trường sống của 41% loài sinh vật và 68% loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trong nước, từ đó kêu gọi khách tham quan rừng núi chú ý tránh gây cháy rừng.