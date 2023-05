Tổng thống Hàn Quốc xúc tiến cải cách hệ thống quân đội

Photo : KBS News

Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 11/5 đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban cải cách quốc phòng tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan.Tại đây, ông Yoon nhận xét nền khoa học kỹ thuật thế giới và tình hình an ninh đang có nhiều biến đổi với tốc độ chóng mặt, bao gồm việc Bắc Triều Tiên đang gia tăng các động thái khiêu khích bằng hạt nhân. Do đó, Hàn Quốc cần phải thay đổi hệ thống vận hành, phần mềm, phần cứng của quân đội trên diện rộng, để tạo nên một quân đội hùng mạnh bách chiến bách thắng, lấy được lòng tin của người dân.Ủy ban cải cách quốc phòng được thành lập dựa theo sắc lệnh của Tổng thống ban hành vào tháng 12 năm ngoái, đảm nhận nhiệm vụ thẩm định và sửa đổi "Kế hoạch cơ bản về cải cách quốc phòng", là bài toán trong công tác điều hành quốc gia, và do Tổng thống đứng đầu.Tổng thống Hàn Quốc đã chia sẻ về mục tiêu trong việc cải cách quốc phòng bao gồm: nắm giữ năng lực ứng phó một cách áp đảo trước sự uy hiếp bằng tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng của miền Bắc, đổi mới cấu trúc quân đội một cách có hiệu quả và phù hợp với sự thay đổi của môi trường chiến lược trong và ngoài nước, đưa quân đội nước nhà thành một lực lượng hùng mạnh đáng gờm.Ông còn kêu gọi quân đội phải củng cố năng lực ứng phó răn đe chủ động trước các động thái khiêu khích bằng tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, phát triển năng lực trinh sát, theo dõi và phân tích toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên, năng lực bắn hạ chính xác, năng lực phòng thủ trên không.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ cải thiện các bộ luật, chế độ để áp dụng kỹ thuật tiên tiến tư nhân và điều kiện phục vụ trong quân ngũ.Ngoài ra, Tổng thống cũng đang cân nhắc về việc thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược có thể hợp nhất và sử dụng năng lực chiến đấu của ba đơn vị Lục quân, Không quân và Hải quân một cách có hiệu quả. Thêm vào đó, ông nhận định cần phải tối ưu hóa hệ thống chỉ huy và kiểm soát, phát triển cấu trúc quân đội và khái niệm tác chiến để có thể phối hợp tận dụng các hệ thống máy bay không người lái và robot, tích cực xúc tiến phương án cải thiện điều kiện làm việc trong quân đội để binh lính trẻ tuổi có thể hết mình phục vụ nước nhà.