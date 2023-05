Hơn một nửa xe ô tô hydro xuất xưởng trên thế giới được bán tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

SNE Research, công ty chuyên điều tra thị trường năng lượng, ngày 11/5 công bố trong quý I năm nay, có 3.737 xe ô tô hydro được bán ra trên toàn thế giới, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong số này, mẫu xe NEXO của hãng ô tô Hyundai Hàn Quốc bán được 2.042 chiếc, tăng 19,8%, và chiếm 54,6% tổng xe hydro bán ra trên toàn cầu. 90% doanh số mẫu NEXO là tại thị trường nội địa.Trong quý I, có 1.914 xe ô tô hydro được bán ra tại Hàn Quốc, chiếm 51,2% thị trường thế giới. Mẫu xe MIRAI của hãng Toyota Nhật Bản bán được 902 chiếc, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là trong quý I, Hyundai gia tăng được cách biệt về thị phần xe ô tô hydro với Toyota lên 30,5%.Trung Quốc cũng bán được 793 xe ô tô hydro trong quý I năm nay, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số xe hydro của Mỹ giảm 29,2%, của châu Âu giảm 18,1%, Nhật Bản giảm 75,9%.SNE Research phân tích thị trường ô tô hydro từng lần đầu cán mốc 20.000 chiếc trong năm ngoái đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý I năm nay. Tuy nhiên, do các công ty lớn như BMW đều đang có ý định đầu tư và phát triển xe hydro, nên hãng Hyundai sẽ không tránh khỏi cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thời gian tới.