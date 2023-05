Tổng thu thuế quý I/2023 của Hàn Quốc giảm hơn 18 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 11/5 công bố tính tới cuối tháng 3 năm nay, tổng thu thuế Nhà nước đạt 87.100 tỷ won (65,82 tỷ USD), giảm 24.000 tỷ won (18,14 tỷ USD) so với quý I năm ngoái. Trong đó, nguồn thu từ thuế thu nhập bị giảm 7.100 tỷ won (5,36 tỷ USD), thuế doanh nghiệp giảm 6.800 tỷ won (5,14 tỷ USD) và thuế giá trị gia tăng giảm 5.600 tỷ won (4,23 tỷ USD).Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết trên thực tế, nguồn thu thuế Nhà nước chỉ giảm 14.300 tỷ won (10,81 tỷ USD) sau khi xét tới hiệu ứng cơ sở, do có 9.700 tỷ won (7,33 tỷ USD) tiền thuế được dồn lại thu tập trung trong quý I năm ngoái. Tiến độ thu thuế đạt 21,7%, thấp hơn khoảng 6,4% so với tháng 3 năm ngoái.Mặt khác, các khoản thu ngoài thuế tính tới tháng 3 giảm 3.600 tỷ won (2,72 tỷ USD). Khoản thu từ các loại quỹ tăng 2.600 tỷ won (1,96 tỷ USD) do thu bảo hiểm y tế tăng.Tổng thu ngân sách Nhà nước trong quý I đạt 145.400 tỷ won (109,87 tỷ USD), giảm 25.000 tỷ won (18,89 tỷ USD) so với một năm trước.Tổng chi tiêu ngân sách Nhà nước tới tháng 3 là 186.800 tỷ won (141,15 tỷ USD), giảm 16.700 tỷ won (12,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, được phân tích là do các dự án đối phó với đại dịch COVID-19 đã được rút bớt, và việc bồi thường thiệt hại cho các tiểu thương đã được hoàn tất.Cán cân tài chính tổng hợp quý I thâm hụt 41.400 tỷ won (31,28 tỷ USD), quy mô thâm hụt giảm 8.300 tỷ won (6,27 tỷ USD) so với một năm trước. Cán cân quản lý tài chính, thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, bằng cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) trừ 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, tăng thêm 8.500 tỷ won (6,42 tỷ USD), tức thâm hụt 54.000 tỷ won (40,8 tỷ USD).Mặt khác, tổng nợ Chính phủ trung ương trong quý I đạt 1.053.600 tỷ won (796,13 tỷ USD), tăng 20.200 tỷ won (15,26 tỷ USD) so với cuối năm trước.