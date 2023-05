Photo : YONHAP News

Công ty Google trong sự kiện thường kỳ I/O 2023 ngày 10/5 (giờ địa phương) đã công bố đưa công cụ chatbot "Bard" đi vào hoạt động chính thức tại 180 nước trên toàn thế giới. Chatbot này sẽ hỗ trợ thêm hai ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh là tiếng Hàn và tiếng Nhật.Trong buổi họp báo ngày 11/5, Giám đốc điều hành (CEO) của Google Sundar Pichai nhận định việc chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Bard của công ty này ưu tiên hỗ trợ trước tiếng Hàn và Nhật là một "thử thách mới".CEO Pichai giải thích lý do đưa hai ngôn ngữ này vào trước là để nâng cao khả năng tiếp cận với ngôn ngữ mới, bên cạnh đó Hàn Quốc và Nhật Bản là hai khu vực năng động và có sức hút, tiên tiến về công nghệ kỹ thuật.Theo đó, việc mở rộng sang hai thị trường này mang giá trị to lớn, đồng thời có thể nhận thấy Seoul và Tokyo đang là hai nước đầu tàu trên thế giới trong lĩnh vực điện thoại di động.Giám đốc điều hành Google còn chia sẻ một kinh nghiệm ấn tượng khi đến thăm Hàn Quốc vào năm 1999, khi đó người tài xế taxi chở ông sử dụng tận ba chiếc điện thoại di động. Trong lần thăm Nhật Bản, hai người khách ngồi bàn ăn đối diện với ông đã nhắn tin cho nhau với tốc độ chóng mặt mà ông không thể nào bắt kịp.Mặt khác, CEO Pichai còn trình bày về tầm nhìn trong tương lai nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Google tại buổi họp báo này.Ông Pichai cho biết một trong những lý do bắt đầu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trong nhiều năm trước đây là vì sứ mệnh cung cấp cho con người lượng thông tin và kiến thức nhiều nhất có thể, và giờ đây con người đã đạt được bước chuyển biến mới, thực hiện được những điều mà chúng ta ao ước bấy lâu. Do đó, tầm nhìn đầy tham vọng trong vòng 25 năm tới của ông là đem trí tuệ nhân tạo đến với mọi người một cách táo bạo và có trách nhiệm.