Nhà sáng lập tiền điện tử Luna giữ kín quy mô tài sản với Tòa án Montenegro

Photo : YONHAP News

Tòa án thành phố Podgorica, thủ đô của Montenegro, ngày 11/5 (giờ địa phương) đã mở phiên tòa xét xử đầu tiên với nhà sáng lập công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm, cùng nhân vật thân cận họ Han.Ông Kwon đã đề nghị trả 400.000 euro để được bảo lãnh tại ngoại, tức đề nghị được Tòa án xét xử không giam giữ.Khi thẩm phán đặt câu hỏi về quy mô tài sản của ông này, bị cáo chỉ trả lời có một căn hộ chung cư tại Hàn Quốc, từ chối trả lời về các tài sản khác trước sự có mặt của truyền thông.Thẩm phán cảnh báo rằng ông Kwon phải nói chính xác quy mô số tài sản thì mới có thể ra quyết định bảo lãnh tại ngoại. Nếu ông này còn tiếp tục che giấu quy mô tài sản thì sẽ có thể bị ảnh hưởng trong các phiên xét xử sắp tới.Bị cáo Kwon trả lời căn hộ chung cư tại Hàn Quốc có giá trị khoảng 3 triệu USD, và vợ ông này đồng đứng tên. Các tài sản khác là tài sản lưu động, nên không thể định giá một cách chính xác. Cổ phần của ông tại công ty cũng không thể ước tính giá trị do công ty chưa được niêm yết trên thị trường cổ phiếu.Trong khi đó, bị cáo họ Han cũng trả lời có một căn hộ chung cư ở Hàn Quốc và Serbia, quy mô tài sản vào khoảng 5 triệu euro.Trong vụ rớt giá tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) vào năm ngoái, ước tính gây ra thiệt hại lên tới 50.000 tỷ won (37,5 tỷ USD), ông Kwon bị nghi ngờ đã che giấu một khoản lớn lợi nhuận bất chính trong quá trình này.Công tố viên Montenegro cho rằng số tiền bảo lãnh mà hai bị cáo đưa ra quá nhỏ so với nguồn lực tài chính. Đồng thời, hai người này liệt kê một cách mơ hồ về quy mô tài sản. Do cả hai đều bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban lệnh truy nã đỏ, nên nguy cơ bỏ trốn là rất cao, Tòa án không thể cho phép bảo lãnh.Luật sư của ông Kwon thì trình bày rằng bị cáo lo ngại thông tin trong vụ kiện sẽ bị truyền thông làm rò rỉ ra ngoài, ảnh hưởng xấu tới những vụ kiện đang diễn ra tại các quốc gia khác.Ông Kwon cũng bác bỏ tội danh làm giả hộ chiếu, khẳng định bản thân mình đã lấy hộ chiếu một cách hợp pháp tại Costa Rica, đề nghị Tòa án xác nhận với Chính phủ Costa Rica. Phía công tố viên cho biết kết quả xác nhận với cơ quan chức năng Costa Rica cho thấy số hộ chiếu mà ông Kwon mang là của một người khác, nhưng thẩm phán vẫn đề nghị công tố viên xác nhận một lần nữa thông qua kênh chính thức.Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào 12 giờ trưa ngày 16/6 (giờ địa phương).