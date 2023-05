Cố vấn an ninh Mỹ và Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc nhất trí duy trì các kênh đối thoại

Photo : KBS News

Chính phủ Mỹ ngày 11/5 (giờ địa phương) cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã gặp gỡ Ủy viên Bộ Chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Viên, Áo, trong hai ngày 10 và 11/5.Hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và thực tiễn về quan hệ Mỹ-Trung, các vấn đề quốc tế và khu vực, cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, vấn đề Đài Loan.Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai quan chức thân cận nhất của lãnh đạo thượng đỉnh hai nước sau 3 tháng, kể từ sau khi chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến vào tháng 2 bị hoãn vô thời hạn do vụ khinh khí cầu do thám được cho là của Trung Quốc đã bay vào lãnh thổ Mỹ.Nhà Trắng cho biết cuộc gặp này là một trong những nỗ lực bền bỉ nhằm duy trì các kênh đối thoại song phương và quản lý việc cạnh tranh một cách có trách nhiệm. Theo đó, Bắc Kinh và Washington đã nhất trí sẽ duy trì các phương tiện đối thoại chiến lược giữa hai bên.Tại đây, Cố vấn Sullivan đã nhấn mạnh mối quan hệ cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc không đồng nghĩa với việc hai nước có mâu thuẫn và xô xát. Đối với vấn đề Đài Loan, ông đã tái xác nhận lại lập trường không thay đổi của Washington về nguyên tắc "một Trung Quốc" và phản đối việc thay đổi hiện trạng khu vực eo biển Đài Loan một cách đơn phương.Về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, Cố vấn Mỹ cho rằng hai nước cần phải ứng phó chung về vấn đề này.Tuy nhiên, hai bên đã không đề cập đến lịch trình thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken và cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.