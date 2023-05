Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk trong buổi họp báo ngày 11/5 khẳng định Seoul không hề xem xét thay đổi cụm từ "nước thải nhiễm xạ" từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima sang cụm từ "nước đã qua xử lý" (cách gọi của phía Nhật Bản về nước ở nhà máy này).Sau khi xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong trận động đất miền Đông nước Nhật năm 2011, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã tiến hành lọc nước thải từ nhà máy này bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), sau đó trữ tại bể chứa bên trong khu đất nhà máy. Nhật Bản gọi nước này là "nước đã qua xử lý".Người phát ngôn Lim nhấn mạnh thay vì tập trung vào sự khác biệt ngôn từ, cần chú ý tới một vấn đề ý nghĩa hơn, đó là hai nước nhất trí cử đoàn thanh sát gồm các chuyên gia Hàn Quốc tới nhà máy Fukushima, nhằm dập tắt lo ngại của người dân Hàn Quốc.Trong cuộc họp cấp Vụ trưởng Hàn-Nhật vào ngày 12/5, Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận với phía Nhật Bản để đoàn thanh sát có thể xác minh được các hạng mục cần thiết trong việc phân tích tính an toàn một cách khoa học về phương thức xử lý nước thải, cách thức vận hành thiết bị khi xả ra biển.Quan chức Bộ Ngoại giao nhấn mạnh thông qua cuộc họp này, hai bên sẽ trao đổi tổng hợp về các hạng mục liên quan tới phạm vi và hoạt động của đoàn thanh sát Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Seoul và Tokyo sẽ tiếp tục trao đổi thông qua các cuộc họp trực tuyến.Trước đó, nghị sĩ Sung Il-jong của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 11/5 đã phát biểu rằng nên gọi nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima là nước thải đã qua xử lý.Ngược lại, đảng đối lập Dân chủ đồng hành thì phê phán rằng việc đổi cụm từ như vậy là quyết định phù hợp với lợi ích của Nhật Bản. Người phát ngôn đảng đối lập Park Sung-joon ngày 11/5 chỉ ra rằng trong số nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima, chỉ có chưa đầy 30% đã được hoàn tất xử lý. Ngoài ra, còn phải tiếp tục kiểm chứng một cách khoa học xem nước thải đã qua xử lý có an toàn hay không, nên không có lý do gì để thay đổi cách gọi.