Đoàn thanh sát Hàn Quốc tới nhà máy điện nguyên tử Fukushima quy mô khoảng 20 người

Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Park Ku-yeon ngày 12/5 nhấn mạnh mục đích hoạt động của đoàn thanh sát gồm các chuyên gia Hàn Quốc phái cử tới nhà máy điện nguyên tử Fukushima (Nhật Bản) là nhằm kiểm chứng tính an toàn của toàn bộ quá trình xả nước thải nhiễm xạ ra biển.Ông Park cho biết đoàn thanh sát của Hàn Quốc sẽ trực tiếp xác minh về tình hình vận hành các trang thiết bị lọc và xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản, năng lực phân tích vật chất phóng xạ; nắm bắt các thông tin cần thiết cho việc phân tích kỹ thuật, khoa học.Việc Seoul cử đoàn thanh sát tới nhà máy Fukushima là nội dung đã được lãnh đạo hai nước nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh ngày 7/5 vừa qua tại Seoul. Đoàn thanh sát sẽ được phái cử tới Nhật Bản từ ngày 23-24/5 tới. Phó Chánh Văn phòng Park cho biết đoàn thanh sát sẽ bao gồm các chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực quy chế an toàn, quy mô gồm khoảng 20 người. Tuy nhiên, ít khả năng các chuyên gia dân sự hay thành viên các tổ chức dân sự được đưa vào danh sách đoàn thanh sát.Chính phủ Hàn Quốc giải thích ngoài đoàn thanh sát, các chuyên gia của Hàn Quốc cũng đang tham gia vào quá trình kiểm chứng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đồng thời yêu cầu Nhật Bản cung cấp tài liệu để tự xem xét về tính an toàn trong thời gian qua. Lập trường của Chính phủ đó là ngoài các tài liệu trên, đoàn thanh sát sẽ xem xét thêm về tính an toàn thông qua chuyến thăm trực tiếp hiện trường.Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima ra biển từ mùa hè năm nay. Hiện tại, IAEA đang tiến hành kiểm chứng kế hoạch này của Tokyo căn cứ theo thỏa thuận quốc tế. Tới nay, IAEA đã 5 lần công bố báo cáo kiểm chứng. Báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào cuối tháng 6.