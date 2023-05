Thủ tướng Đức dự kiến đến thăm Hàn Quốc sau Hội nghị thượng đỉnh G7

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Do-woon ngày 11/5 cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ chính thức thực hiện chuyến thăm Seoul và nhóm họp với Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 21/5, ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tổ chức tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.Đây là chuyến thăm chính thức của một Thủ tướng Đức sau 30 năm kể từ lần cố Thủ tướng Helmut Kohl đến Hàn Quốc vào năm 1993.Phát ngôn viên Lee nhận định đây là chuyến thăm có ý nghĩa vì năm nay là năm kỷ niệm 140 năm thành lập mối quan hệ ngoại giao Hàn-Đức, và bày tỏ kỳ vọng rằng đây sẽ là cơ hội để hai bên sẽ tăng cường hợp tác an ninh kinh tế, thắt chặt tình đoàn kết để ứng phó với các vấn đề khu vực và quốc tế.Trước đó, Tổng thống Yoon đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Scholz tại New York vào tháng 9, nhân cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hai bên đã thảo luận về an ninh kinh tế và tình hình bán đảo Hàn Quốc cũng như quốc tế.