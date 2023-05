WHO dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ

Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 11/5 (giờ địa phương) đã tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với bệnh Mpox, còn gọi là bệnh đậu mùa khỉ, dựa theo ý kiến của các chuyên gia về dịch bệnh này.Theo đó, tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu của bệnh đậu mùa khỉ đã được dỡ bỏ sau 10 tháng, từ khi WHO đưa ra tuyên bố vào tháng 7 năm ngoái.PHEIC là mức cảnh báo y tế cao nhất do Tổ chức Y tế thế giới đưa ra với mục đích xúc tiến mạnh mẽ việc nghiên cứu, viện trợ nguồn quỹ, và đưa ra các biện pháp xử lý về y tế để đối phó với dịch bệnh.Bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu lây lan ra các nước từ tháng 5 năm ngoái. Người nhiễm bệnh sẽ có các triệu chứng như nổi mụn bọc nước trên da, sốt cao, đau đầu, đau cơ.Vì đa số các trường hợp nhiễm bệnh thông qua đường quan hệ tình dục đồng tính nam, nên căn bệnh này không những nguy hiểm về mặt y tế mà còn gây ra những vấn đề xã hội như phân biệt đối xử và dè bỉu bệnh nhân.Theo WHO, lý do dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu là vì số người nhiễm bệnh giảm rõ rệt và các nước đã tăng cường năng lực kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh.Trong ba tháng gần đây, số ca mắc Mpox mới giảm 90% so với ba tháng trước đó, cho thấy sự tiến triển trong việc khống chế bệnh dịch tại các quốc gia và khu vực có người bệnh, thông qua việc cung cấp vắc-xin và hoạt động cải thiện nhận thức về bệnh nhân.Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới tính đến tháng 6 năm ngoái theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới ở mức 3.000 người, song lại tăng mạnh vào tháng 7, và leo lên mức 40.000 người vào hạ tuần tháng 8, và 70.000 vào trung tuần tháng 10. Tuy nhiên, con số này gần đây đã chững lại ở mức 80.000 người. Số người tử vong lũy kế từ đầu dịch là 140 người.WHO nhấn mạnh việc dỡ bỏ cảnh báo tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, cũng như dịch COVID-19, không có nghĩa là dừng toàn bộ các hoạt động phòng dịch, mà các nước phải tiếp tục nỗ lực để chiến đấu với các bệnh dịch này.