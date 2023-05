Hàn Quốc và Nhật Bản họp cấp Vụ trưởng về việc cử đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Vào chiều ngày 12/5, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp cấp Vụ trưởng tại Seoul để thảo luận về việc cử đoàn thanh sát của Hàn Quốc tới nhà máy điện nguyên tử Fukushima.Tại đây, phía Hàn Quốc có Vụ trưởng Vụ Các vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Yun Hyun-soo chịu trách nhiệm chủ trì, cùng sự tham gia của các quan chức thuộc cơ quan, tổ chức hữu quan như Văn phòng điều phối Nhà nước, Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử, Bộ Hải dương và thủy sản, Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông.Phía Nhật Bản có Vụ trưởng Vụ Giải trừ quân bị, không phổ biến hạt nhân và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Atsushi Kaifu làm đại diện.Hai bên được cho là đã trao đổi về quy mô, lịch trình và hoạt động của đoàn thanh sát Hàn Quốc, dự kiến phái cử tới Nhật Bản từ ngày 23-24/5 tới.Đoàn thanh sát của Hàn Quốc dự kiến sẽ bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nước về lĩnh vực quy chế an toàn. Trong thời gian thăm Nhật Bản, đoàn thanh sát sẽ trực tiếp tới thăm cơ sở xả nước thải nhiễm xạ của nhà máy Fukushima, đồng thời xem xét các tài liệu nhằm nắm bắt về tính an toàn.