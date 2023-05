Tổng thống Hàn Quốc tham gia Hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 19/5

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 19/5 sắp tới sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Đây là lần thứ 4 một Tổng thống Hàn Quốc tham gia hội nghị này.Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết cuộc họp lần này sẽ là cơ hội tái xác nhận vị thế của Seoul với tư cách là một đối tác toàn cầu cùng chung tay bảo vệ trật tự thế giới và ứng phó với các bài toán thách thức mang tầm quốc tế.Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, sau 6 tháng kể từ lần gặp vào tháng 11 năm ngoái tại Phnom Penh (Campuchia).Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng rằng trong lần nhóm họp này, Seoul, Washington và Tokyo sẽ thảo luận về các phương án đưa mối quan hệ hợp tác ba bên lên một tầm cao mới, nối tiếp kết quả của chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước của Tổng thống Yoon và hoạt động "ngoại giao con thoi" Hàn-Nhật được mở lại gần đây.Tuy nhiên, có dự đoán cho rằng ba bên sẽ không đưa ra thỏa thuận mới nào về việc chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên được nhất trí trong năm ngoái, do vẫn còn đang trong quá trình thảo luận.Bên cạnh đó, Seoul cũng sẽ có cuộc họp song phương với lãnh đạo các nước lớn, bao gồm Thủ tướng Canada, Thủ tướng Đức và Liên minh châu Âu (EU), trước và sau hội nghị G7.Ngoài ra, trong thời gian diễn ra hội nghị G7, Tổng thống Yoon và Thủ tướng Kishida cũng sẽ đến viếng Bia tưởng niệm những người Hàn thiệt mạng trong vụ Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945.Theo Phó Chánh Văn phòng Kim, ý nghĩa của chuyến thăm này là nhằm an ủi những công dân Hàn đã thiệt mạng trong vụ thả bom, và là biểu tượng cho quyết tâm sẽ cùng chung sức chuẩn bị một tương lai hòa bình và thịnh vượng giữa hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản.