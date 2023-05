Khoản tiền thưởng cho người tị nạn Bắc Triều Tiên năm 2022 tăng vọt

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Kim Sang-hee (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 14/5 công bố tài liệu từ Bộ Thống nhất về "Tình hình trao thưởng cho người tị nạn Bắc Triều Tiên 2014-2023".Trong năm ngoái, Bộ Thống nhất đã chi trả 398 triệu won (297.000 USD) tiền thưởng cho 64 người tị nạn Bắc Triều Tiên. Những người này được nhận số tiền thưởng từ 3 triệu won (2.200 USD) cho tới 148 triệu won (110.500 USD). Con số 64 người là số lượng nhiều nhất kể từ năm 2014, và rất hiếm thấy nếu xét tới việc chỉ có 67 người tị nạn nhập cảnh vào Hàn Quốc trong năm ngoái.Trước khi bùng dịch COVID-19, trong vòng từ năm 2014-2019, số người tị nạn Bắc Triều Tiên từng đạt trên 1.000 người, vậy nhưng số người được thưởng nhiều nhất là vào năm 2016 cũng chỉ đạt 51 người.Trong 4 tháng đầu năm nay, đã có 15 người được thưởng, số tiền nhận là từ 3 triệu won tới 76 triệu won (56.700 USD), tổng cộng 163 triệu won (121.700 USD).Chính phủ không công bố lý do chi tiền thưởng, nên chưa thể nắm rõ bối cảnh của những người tị nạn này. Tuy nhiên, tiền thưởng vốn được chi trả cho những người tị nạn cung cấp được thông tin, trang thiết bị (bao gồm cả hàng hóa) giúp ích cho lợi ích quốc gia, nên có thể phỏng đoán trong số những người tị nạn miền Bắc, có quan chức ngoại giao, nhân viên Nhà nước thường trú tại nước ngoài, tức "tầng lớp tinh hoa" hay quân nhân.Một nguồn tin Chính phủ cho biết trước đây, 80% người tị nạn miền Bắc là người dân sống gần biên giới. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, con đường nhập cảnh vào Hàn Quốc của những người này bị chặn lại do các biện pháp phòng dịch COVID-19 quyết liệt của cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Riêng con đường nhập cảnh qua việc công tác tại nước ngoài là vẫn còn được duy trì.Tuy nhiên, tiền thưởng tăng còn có thể do trong năm ngoái, Chính phủ tích cực thu thập thông tin với những người dân Bắc Triều Tiên nhập cảnh trước đó.Trong quá khứ, ông Hwang Jang-yop, cựu Bí thư phụ trách các vấn đề quốc tế thuộc đảng Lao động Triều Tiên, từng tới tị nạn tại Hàn Quốc vào năm 1997, đã được khoản tiền thưởng tối đa là 250 triệu won (186.700 USD). Được biết, cựu Công sứ Bắc Triều Tiên Thae Yong-ho nhập cảnh vào Hàn Quốc tháng 8/2016 cũng đã được nhận khoản tiền thưởng lên tới hàng trăm tỷ won.Tháng 5/2017, Chính phủ Hàn Quốc nâng khoản tiền thưởng tối đa từ 250 triệu won lên 1 tỷ won (746.700 USD).