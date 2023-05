Tòa án Montenegro cho phép nhà sáng lập tiền điện tử Luna được bảo lãnh tại ngoại

Photo : YONHAP News

Nhà sáng lập công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm, cùng nhân vật thân cận họ Han, đã được Tòa án thành phố Podgorica, thủ đô của Montenegro, cho phép bảo lãnh tại ngoại vào ngày ngày 12/5 (giờ địa phương). Hai bị cáo sẽ được thả tự do nếu nộp số tiền bảo lãnh là 400.000 USD.Trước đó, hai bị cáo trên đã bị bắt tại sân bay Podgorica của Montenegro vào ngày 23/3 vì sử dụng hộ chiếu giả của Costa Rica, đang định lên máy bay bay tới Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Xê-út. Trong hành lý của ông Kwon còn mang theo căn cước giả của Bỉ.Phiên tòa xét xử đầu tiên đã được diễn ra vào ngày 11/5. Trong phiên tòa, ông Kwon khẳng định đã lấy hộ chiếu Costa Rica một cách hợp pháp, bản thân mình vô tội, đề nghị Bộ Tư pháp Montenegro xác nhận chính thức với cơ quan chức năng Costa Rica.Viện Kiểm sát phản bác rằng đã tiến hành quy trình xác minh với Costa Rica và không cần xác minh thêm, nhưng Thẩm phán vụ án này lại vẫn đề nghị các công tố viên xác nhận lại một lần nữa thông qua kênh chính thức.Phiên tòa tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6, ba tháng sau khi ông Kwon bị bắt. Theo luật pháp nước sở tại, tội làm giả hộ chiếu có thể bị phạt tù từ 3 tháng tới tối đa 5 năm.Tòa án giải thích đã cho phép hai bị cáo được bảo lãnh tại ngoại do vẫn chưa thể rõ về thời gian xác minh hộ chiếu và căn cước. Ông Kwon cam kết trước Tòa rằng nếu được tại ngoại, ông sẽ không bỏ trốn cho tới khi các quy trình hình sự kết thúc, chỉ ở tại chung cư được chỉ định dưới sự giám sát của Cảnh sát, định kỳ trình diện tại Tòa theo lệnh triệu tập.Bên cạnh đó, Tòa án cũng cho rằng bị cáo không thể đi khỏi chung cư đã được chỉ định, nên có thể coi đây là một biện pháp giam giữ thay thế. Xét tới tình hình tài sản hiện nay của bị cáo, số tiền bảo lãnh 400.000 euro đủ mang lại hiệu quả răn đe ý định bỏ trốn. Số tiền 400.000 euro là số tiền mà bị cáo Kwon đề xuất với Tòa án trong phiên tòa một ngày trước.Vẫn chưa rõ khi nào Tòa án Montenegro sẽ ra phán quyết sơ thẩm cho tới phán quyết cuối cùng. Hiện tại, cơ quan điều tra Hàn Quốc và Mỹ đang yêu cầu Tòa án Montenegro dẫn độ ông Kwon. Dự kiến phía ông Kwon sẽ dùng mọi phương tiện pháp lý để tránh bị dẫn độ về nước, nên quy trình dẫn độ sẽ có thể tốn khá nhiều thời gian.