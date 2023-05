Dịch bệnh COVID-19 kéo dài hơn ba năm để lại nhiều di chứng như bệnh trầm cảm và béo phì

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã công bố kết quả khảo sát về sức khỏe và xã hội khu vực, cho thấy tỷ lệ người rơi vào trầm cảm đến mức gặp khó khăn trong sinh hoạt thường nhật ít nhất hai tuần trong vòng một năm gần nhất là 5,5% vào năm 2019, 5,7% vào năm 2020, 6,7% trong năm 2021.Tình hình tương tự cũng được thể hiện trong khảo sát về thực trạng sức khỏe tinh thần của người Hàn Quốc thực hiện bởi Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc vào năm ngoái, trong đó tỷ lệ người dễ mắc bệnh trầm cảm từ mức 3,2% vào trước thời kỳ đại dịch COVID-19 đã tăng mạnh lên gấp 5 lần, đạt 16,9% vào năm ngoái.Trên thực tế, số người qua đời vì tự tử trong năm 2021 là 13.352 người, tăng 1,2% (157 người) so với năm 2020, mà theo phân tích là do dịch bệnh COVID-19 kéo dài.Thêm vào đó, tình hình béo phì cũng tăng do hoạt động giao lưu trực tiếp bị hạn chế.Theo khảo sát về dinh dưỡng và sức khỏe người dân do Cơ quan quản lý dịch bệnh thực hiện, tỷ lệ mắc bệnh béo phì ở người trưởng thành trên 19 tuổi trong năm 2021 là 46,3% ở nam giới, 26,9% ở nữ giới, cao hơn mức 41,8% và 25% của thời trước khi có dịch COVID-19.Đặc biệt đáng chú ý là tình trạng béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên do hoạt động rèn luyện thân thể ít đi.Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã tiến hành phân tích tài liệu khám bệnh tại 1.023 trường học trên toàn quốc, kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh thừa cân và béo phì tính đến năm 2021 là 30,8%, tăng 5% so với năm 2019. Lý do là dịch bệnh COVID-19 kéo dài dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh như ăn nhiều đồ ăn nhanh và ít ăn rau, chơi trò chơi máy tính trên hai tiếng một ngày.