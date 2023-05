Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức phủ quyết Luật điều dưỡng

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 16/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã dùng quyền phủ quyết Luật điều dưỡng, yêu cầu Quốc hội thảo luận lại dự luật. Đây là lần thứ hai Tổng thống Yoon phủ quyết một dự luật, sau Luật quản lý ngũ cốc vào tháng trước, và là lần thứ 68 trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc.Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống chỉ ra rằng Luật điều dưỡng đang gây ra mâu thuẫn quá mức giữa các nhóm ngành nghề liên quan. Trong đó, ông Yoon nêu ra điều khoản trong Luật điều dưỡng có nội dung mở rộng phạm vi nghiệp vụ của y tá từ trong cơ quan y tế sang cả cộng đồng, điều này có thể gây ra tâm lý bất an đối với sức khỏe người dân.Ông Yoon cũng lấy làm tiếc vì những mâu thuẫn xã hội, tâm lý bất an như vậy không được giải tỏa trong quá trình xem xét, thảo luận đầy đủ tại Quốc hội, hay sự thảo luận đầy đủ giữa các nhóm ngành nghề y tế liên quan.Tổng thống nhấn mạnh không gì có thể đánh đổi được sức khỏe của người dân. Ngoại giao và chính trị, chính sách kinh tế, công nghiệp cũng xếp sau sức khỏe của người dân; và sức khỏe người dân chỉ có thể được đảm bảo dựa trên sự đồng lòng hợp lực giữa các nhóm ngành nghề y tế.Trước đó, Chính phủ và đảng cầm quyền ngày 14/5 đã kiến nghị Tổng thống yêu cầu Quốc hội thảo luận lại Luật điều dưỡng, với lý do rằng Luật điều dưỡng cản trở tới niềm tin và sự hiệp lực giữa các nhân viên y tế; có thể làm lung lay hệ thống y tế nếu phân tách Luật y tế và Luật điều dưỡng mà không có sự thảo luận đầy đủ; phân biệt đối xử với trợ lý điều dưỡng.Luật điều dưỡng được đảng đối lập Dân chủ đồng hành xúc tiến thông qua tại Quốc hội vào cuối tháng 4. Sau khi bị Tổng thống dùng quyền phủ quyết, nếu muốn được thông qua lại tại Quốc hội thì dự luật này phải có quá bán nghị sĩ đương nhiệm tham gia bỏ phiếu, và trên hai phần ba nghị sĩ tham gia tán thành.Hiện tại, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chiếm trên một phần ba số nghị sĩ. Do đó, dù đảng Dân chủ đồng hành xúc tiến thông qua lại Luật điều dưỡng tại Quốc hội thì cũng không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, đảng Sức mạnh quốc dân đang xúc tiến đưa ra một dự thảo điều chỉnh, trong đó có nội dung về việc cải thiện đãi ngộ đối với y tá.Mặt khác, tại cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống đã không phủ quyết dự thảo sửa đổi Luật y tế, có nội dung về việc siết chặt xử phạt như tước giấy phép hành nghề với bác sĩ có hành vi phạm tội.