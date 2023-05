Xuất khẩu ô tô của Hàn Quốc đạt 6,2 tỷ USD trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/5 công bố số liệu cho biết trong tháng 4, sản lượng ô tô đạt 382.000 chiếc, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 149.000 xe được bán ra tại thị trường nội địa (tăng 4,3%), 247.000 xe xuất khẩu ra nước ngoài (tăng 25,3%).Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,15 tỷ USD, tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2022, và là mức cao nhất xét riêng trong các tháng 4. Xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ đạt 2,98 tỷ USD, chiếm nhiều nhất, sau đó là thị trường Liên minh châu Âu (EU) với 1,07 tỷ USD, châu Á 521 triệu USD, các nước châu Âu khác 480 triệu USD, Trung Đông 476 triệu USD.Xét theo doanh nghiệp, hãng ô tô Hyundai xuất khẩu được 103.169 xe, Kia xuất khẩu được 95.398 xe, tăng lần lượt 18% và 33,2% so với cùng kỳ năm trước. GM Korea và KG Mobility có mức tăng lần lượt đạt 115,9% và 30,7%.Xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường như ô tô điện đạt 2,05 tỷ USD, cán mốc 2 tỷ USD tháng thứ ba liên tiếp, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm trước, góp phần kéo tình hình xuất khẩu khả quan của cả ngành công nghiệp ô tô. Kỷ lục trước đó là vào tháng 3 vừa qua, 2,27 tỷ USD.Xuất khẩu ô tô thân thiện môi trường đạt 63.824 chiếc, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Bộ Công nghiệp cho biết lượng xuất khẩu tháng 4 xe ô tô điện, xe lai sạc điện (PHEV), xe hydro, các loại xe thuộc đối tượng áp dụng trong Luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ, đạt 9.000 chiếc, cao nhất kể từ sau khi IRA có hiệu lực vào tháng 8/2022.Bộ Công nghiệp phân tích các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tích cực tận dụng ưu đãi từ IRA, do xe ô tô thân thiện môi trường sử dụng vào mục đích thương mại (như cho thuê) được hưởng ưu đãi tối đa 7.500 USD/xe từ Chính phủ Mỹ, không liên quan tới các điều kiện về pin, hay khu vực lắp ráp phải là Bắc Mỹ. Tỷ trọng xe ô tô thân thiện môi trường với mục đích thương mại đã tăng từ 5% trong năm ngoái lên 35% trong tháng 4.