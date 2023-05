Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành vi xâm phạm quyền tự do tôn giáo tại miền Bắc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/5 (giờ địa phương) đã công bố Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2022, trong đó có nội dung bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Chính phủ Bắc Triều Tiên xâm phạm quyền tự do tôn giáo.Dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc vào cuối tháng 7 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng Chính phủ miền Bắc liên tục phủ nhận quyền tự do về tư tưởng, suy nghĩ và tôn giáo của người dân, và không chấp nhận các hệ thống tín ngưỡng mới.Đây được xem là hành vi xâm phạm nhân quyền phản nhân đạo, và vẫn còn đang tiếp diễn bất kể trước đó đã từng bị Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) lên án trong báo cáo năm 2014.Báo cáo còn có nội dung rằng Bình Nhưỡng xử phạt, tra tấn và bạo hành thể xác người dân chỉ vì lý do hoạt động tôn giáo.Mặt khác, một số người tị nạn miền Bắc và các tổ chức phi Chính phủ (NGO) cho biết có một số tài liệu về tôn giáo ngoài tầm kiểm soát của Bình Nhưỡng được lan truyền bí mật tại nước này, và có báo cáo cho rằng một số người dân đang tham gia hoạt động của đạo Cơ đốc tại đây, mặc dù khó có thể xác định được phạm vi mạng lưới tôn giáo ngầm.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã đồng đề xuất dự thảo nghị quyết về nhân quyền miền Bắc của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 12 năm ngoái, mang nội dung lên án việc xâm hại nhân quyền một cách có tổ chức và nghiêm trọng, liên tục diễn ra trong thời gian dài của Chính phủ nước này, trong đó có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến việc Trung Quốc đang liên tục kiểm soát các tổ chức tôn giáo và hạn chế hoạt động của các tín đồ được cho là đe dọa đến lợi ích quốc gia; cho rằng Bắc Kinh đang thực hiện chiến dịch "Trung Quốc hóa" trong nhiều năm qua nhằm khiến các giáo lý và phong tục tôn giáo giống với giáo lý của đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo còn đề cập đến các vấn đề đàn áp tộc người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương, Phật giáo Tây Tạng hay Pháp Luân Công.