Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh về việc tăng cường năng lực răn đe thông qua hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Truyền thông Nhật Bản như báo Asahi, báo Yomiuri ngày 16/5 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio trong bài phỏng vấn với báo giới một ngày trước đã nhấn mạnh môi trường an ninh khu vực Đông Á đang ngày càng trở nên cấp bách.Việc tăng cường năng lực răn đe, đối phó thông qua hợp tác an ninh Mỹ-Nhật, Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật là hết sức quan trọng. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản) sắp tới, ba nước sẽ thảo luận sâu về vấn đề này, hợp lực để đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực.Thủ tướng Kishida sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 18/5, và dự kiến hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng như nhóm họp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật vào ngày 21/5, ngày bế bạc hội nghị G7.Phát biểu trên của Thủ tướng Nhật Bản được cho là nhằm nhấn mạnh về việc tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang xúc tiến phát triển hạt nhân, tên lửa, và việc Trung Quốc đẩy mạnh các bước đi bá quyền.Thủ tướng Nhật Bản cũng thể hiện tham vọng về việc khởi động "Lộ trình Trí tuệ nhân tạo Hiroshima", một thỏa thuận giữa lãnh đạo thượng đỉnh các nước nhằm thiết lập quy chuẩn quốc tế và khung phân phối thông tin quốc tế liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, tiêu biểu là "ChatGPT".Ông Kishida cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của Hội nghị G7 lần này diễn ra tại Hiroshima, nơi từng bị Mỹ đánh bom nguyên tử vào năm 1945, biểu tượng cho lời tuyên thệ hòa bình.Lãnh đạo Nhật Bản cho biết tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Tokyo mong muốn truyền đi một thông điệp tới cộng đồng quốc tế rằng không chấp nhận việc đơn phương thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh, được cho là nhắm tới Trung Quốc, nước đang đe dọa Đài Loan, và Nga, nước xâm lược Ukraine.