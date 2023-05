Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 16/5 cho biết chiếc máy bay chiến đấu tự phát triển trong nước "KF-21 Boramae" đã được đánh giá là "phù hợp cho mục đích chiến đấu tạm thời" sau khi thực hiện thành công 260 bài kiểm tra như tốc độ bay và quãng đường hạ cánh, cất cánh.Đánh giá "phù hợp cho mục đích chiến đấu tạm thời" là quy trình để tiến hành sản xuất đại trà trong giai đoạn phát triển và nghiên cứu do thời gian sản xuất vũ khí như máy bay chiến đấu hoặc tàu chiến thường mất thời gian dài.Chiếc KF-21 thử nghiệm số 1 ra mắt vào năm 2021 đã được kiểm chứng độ bền và tính năng thông qua các cuộc thử nghiệm trên mặt đất và thử nghiệm bay.Theo DAPA, máy bay thử nghiệm đã hoàn tất thành công những bài kiểm tra được đánh giá là có độ khó cao do tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm. Do đó, Hàn Quốc đã sẵn sàng để tiến hành kế hoạch sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ này đợt đầu tiên trong năm tới một cách suôn sẻ.Thêm vào đó, cơ quan này có kế hoạch sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra bổ sung, bao gồm mở rộng phạm vi bay và tiếp nhiên liệu trên không, với mục đích giành được kết quả cuối cùng là "phù hợp cho mục đích chiến đấu" vào năm 2026.