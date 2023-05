Giá cả 8 món ăn tiêu biểu của Hàn Quốc tăng vọt trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) ngày 17/5 cho biết mức giá bình quân của 8 món ăn nhà hàng phổ biến nhất tại khu vực thành phố Seoul trong tháng 4/2023 tăng tối đa gần 13% so với một năm trước.Trong đó, canh gà tần sâm Samgyetang tăng mạnh nhất, từ 14.500 won (10,81 USD) tăng 12,7% lên 16.346 won (12,18 USD).Món mì tương đen Jajangmyeon tăng 12,5% thành 6.915 won (5,15 USD), thịt lợn ba chỉ Samgyeopsal (theo tiêu chuẩn 200g) tăng 11,4% lên 19.236 won (14,34 USD).Ngoài ra, món cơm canh kimchi cải thảo Kimchi-jjigae tăng 8,6% lên 7.769 won (5,79 USD), cơm cuộn lá kim Kimbap tăng 7,4% thành 3.123 won (2,33 USD), mì lạnh Naengmyeon tăng 7,2% lên 10.923 won (8,14 USD), cơm trộn Bibimbap tăng thành 10.192 won (7,6 USD), mì sợi Kalguksu tăng thành 8.808 won (6,57 USD).Trong đó, có 4 món là mì lạnh Naengmyeon, mì tương đen Jajangmyeon, cơm canh kimchi cải thảo Kimchi-jjigae, mì sợi Kalguksu tăng 1-2% so với tháng 3.Với giá tiền dưới 10.000 won (7,46 USD), người tiêu dùng chỉ có thể ăn 4 món là cơm canh kimchi cải thảo Kimchi-jjigae, mì tương đen Jajangmyeon, mì sợi Kalguksu, cơm cuộn lá kim Kimbap. Tính đến tháng 4/2022 còn có cơm trộn Bibimbap, song món này đã rơi khỏi danh sách trên do vượt qua mức giá 10.000 won từ tháng 1 năm nay.Theo Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS), chỉ số giá dịch vụ ăn ngoài trong tháng 4 là 117,15 điểm (mức chuẩn 100 điểm của năm 2020), tăng 0,7% so với tháng 3, tăng liên tục trong vòng 29 tháng, kể từ tháng 12/2020.