Hàn Quốc và Canada lần đầu tổ chức Đối thoại an ninh kinh tế cấp Bộ trưởng 2+2

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 16/5, Hàn Quốc và Canada đã tổ chức "Đối thoại an ninh kinh tế cấp cao 2+2 Hàn-Canada" lần thứ nhất tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở Seoul.Phía Hàn Quốc có Ngoại trưởng Park Jin và Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun tham dự. Phía Canada có Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly và Bộ trưởng Bộ Đổi mới, khoa học và công nghiệp Francois-Philippe Champagne tham dự.Đối thoại an ninh kinh tế cấp cao 2+2 Hàn-Canada lần này được tổ chức căn cứ theo nội dung nhất trí tại Hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Canada Justin Trudeau vào tháng 9 năm ngoái.Đây là lần đầu tiên hai nước tổ chức một cơ chế thảo luận an ninh kinh tế 2+2 giữa lãnh đạo cơ quan ngoại giao, công nghiệp với một quốc gia khác.Tại đối thoại lần này, quan chức hai nước đã tiến hành đánh giá về môi trường chiến lược toàn cầu, chia sẻ chính sách an ninh kinh tế, thảo luận phương án tăng cường hợp tác ở lĩnh vực năng lượng sạch như khí thiên nhiên, hydro, năng lượng nguyên tử, và chuỗi cung ứng các khoáng sản trọng tâm, chíp bán dẫn.Bộ Ngoại giao cho biết sẽ nhân đối thoại lần này làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác an ninh kinh tế với Canada, nỗ lực tạo ra những thành quả kinh tế rõ nét.