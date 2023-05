Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi cựu Thủ tướng Anh đóng góp vào mối quan hệ Hàn-Anh

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/5 đã gặp gỡ và dùng tiệc tối với cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trong chuyến thăm Hàn Quốc.Tại đây, ông Yoon đã chia sẻ rằng Seoul đã gặt hái được nhiều thành quả trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh trong suốt một năm do ông cầm quyền, trong đó đáng chú ý nhất là việc Hàn Quốc tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và xây dựng mối quan hệ đoàn kết tự do với các nước cùng chia sẻ giá trị phổ quát.Về phần mình, cựu Thủ tướng Johnson đã nhận định tầm quan trọng của việc hợp tác giữa các nước hữu hảo cùng chia sẻ các giá trị về tự do, nhân quyền, pháp trị. Ông còn nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc Seoul và London lập nên nền tảng hợp tác dựa theo "Khuôn khổ song phương vì hợp tác chặt chẽ hơn" (A Bilateral Framework for Closer Cooperation) được thông qua trong hội đàm thượng đỉnh song phương hồi tháng 6/2022.Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Yoon về việc đóng góp hơn nữa vào sự phát triển mối quan hệ Hàn-Anh, ông Johnson bày tỏ sự trân trọng mối nhân duyên với Hàn Quốc từ thuở còn giữ chức Ngoại trưởng và Thủ tướng.Trong số lãnh đạo các nước châu Âu, cựu Thủ tướng Johnson là người đầu tiên gọi điện chúc mừng Tổng thống Yoon khi ông đắc cử, sau đó đã cử phái đoàn chúc mừng đến lễ nhậm chức của ông Yoon và gửi quà tặng là quyển sách về cố Thủ tướng Winston Churchchill do chính tay ông Johnson chấp bút.