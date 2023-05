Virus lở mồm long móng tại Hàn Quốc xâm nhập từ Đông Nam Á

Photo : YONHAP News

Vào ngày 10/5 vừa qua, Hàn Quốc lần đầu bùng phát dịch lở mồm long móng sau hơn 4 năm, trang trại phát hiện đầu tiên là ở xã Buki, thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong. Cho tới nay, có 8 trang trại ở Cheongju và 2 trang trại ở huyện Jeungpyeong cùng tỉnh đã phát hiện dịch bệnh, trong số này có 9 trang trại nuôi bò và 1 trang trại nuôi dê.Chính phủ Hàn Quốc đánh giá dịch lở mồm long móng hiện đang lây nhiễm ở mức độ "rải rác", do dịch bệnh vẫn chưa lan rộng khỏi bán kính phòng dịch 3 km tính từ trang trại phát hiện đầu tiên.Chính phủ cho biết hiện tại, tỷ lệ hình thành kháng thể vắc-xin trên bò đang đạt hơn 98%, đa số gia súc đã hình thành được miễn dịch tập thể với dịch lở mồm long móng, nên khả năng dịch bệnh lây lan trên phạm vi toàn quốc là không lớn.Tuy nhiên, có thể sẽ phát sinh thêm một số trang trại khác nhiễm bệnh do một số cá thể gia súc chưa được tiêm phòng, chưa hình thành miễn dịch.Chính phủ nhận định nguyên nhân phát sinh dịch lở mồm long móng lần này là do virus xâm nhập từ Đông Nam Á. Theo kết quả điều tra dịch tễ học của Cơ quan kiểm dịch động thực vật, mẫu virus lở mồm long móng phát hiện trong nước trùng khớp 98,9% với mẫu virus lở mồm long móng phát hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ virus lở mồm long móng khu vực Đông Nam Á xâm nhập vào trong nước bằng cách nào.Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành tiêm phòng khẩn cấp vắc-xin lở mồm long móng cho bò, lợn trên toàn quốc cho tới hết ngày 20/5 tới.Thứ trưởng Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Kim In-jung cho biết mỗi huyện, thành phố sẽ lập ra ban kiểm tra tiêm phòng khẩn cấp bao gồm các bác sĩ thú y, nhân viên các hiệp hội chăn nuôi, chuyên viên phòng dịch gia súc; để kiểm tra giám sát tỷ lệ hình thành kháng thể.Ngoài ra, Chính phủ sẽ tăng cường kiểm dịch các mặt hàng chăn nuôi xách tay từ quốc gia phát sinh dịch lở mồm long móng vào trong nước, phối hợp với Cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra với các hàng hóa chuyển phát qua đường hàng không.