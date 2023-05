Lãnh đạo Hàn Quốc và Canada nhất trí thắt chặt mối quan hệ trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và khoa học kỹ thuật

Photo : YONHAP News

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul) hôm 17/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đưa ra Tuyên bố chung "Cùng vững mạnh hơn trong 60 năm tới" (Stronger Together for the next 60 years).Lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ cùng thắt chặt và phát triển mối quan hệ "đối tác chiến lược toàn diện", dựa trên nền tảng là sự hợp tác tương hỗ trong suốt 60 năm qua, cùng với tầm nhìn và các giá trị chung.Hai bên đã cùng lên án hành vi khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, quyết tâm sẽ càng đẩy mạnh hợp tác hơn nữa để nâng cao nhân quyền tại miền Bắc.Đặc biệt, Thủ tướng Trudeau đã tái xác nhận sự ủng hộ đối với "đề xuất táo bạo" mà Tổng thống Yoon từng công bố trong lễ Quốc khánh 15/8 năm ngoái về phương án hỗ trợ kinh tế như cung cấp lương thực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng nếu Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ phát triển hạt nhân; cùng những nỗ lực chung nhằm theo dõi việc thực hiện cấm vận miền Bắc của Liên hợp quốc và mở rộng sự tham gia của Hải quân Canada trong các cuộc tập trận chung trên biển trong khu vực.Thủ tướng Canada đã hoan nghênh những nỗ lực quan trọng và có ý nghĩa của Tổng thống Yoon trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với việc phát triển mối quan hệ Hàn-Nhật hướng đến tương lai.Trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, hai bên đã nhất trí ký kết Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung, cùng hợp sức trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và chung tay ứng phó với những động thái đe dọa an ninh kiểu mới.Ngoài ra, Seoul và Ottawa đã tổ chức Đối thoại an ninh kinh tế cấp cao 2+2 vào ngày 16/5, thảo luận về các vấn đề tồn đọng trong lĩnh vực an ninh kinh tế, ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) mang mục đích bình ổn mạng lưới cung cấp khoáng sản chính trong nền công nghiệp hiện đại. Canada còn thể hiện sự ủng hộ việc Hàn Quốc tham gia sáng kiến "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF) của Mỹ.Lãnh đạo hai nước có kế hoạch sẽ thúc đẩy hợp tác trong mạng lưới cung cấp liên quan đến tinh chế, giao dịch, tái sử dụng khoáng sản trọng tâm, cũng như hợp tác để chuyển đổi sang năng lượng sạch như khí hydro và công nghệ thu hồi, lưu trữ và sử dụng carbon (CCUS).Đối với vấn đề chiến tranh Ukraine, hai bên đã mạnh mẽ lên án cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp Nga, và có ý định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để ứng phó với hành vi vi phạm quyền quốc tế và xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng này.Lãnh đạo Hàn-Canada cũng tái xác nhận sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quy tắc và tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế bao gồm tự do vùng biển, vùng trời và phản đối mọi hành động thay đổi hiện trạng một cách đơn phương.Mặt khác, Tổng thống Yoon và Thủ tướng Trudeau đã ký kết biên bản ghi nhớ về giao lưu nhân lực ở lứa tuổi thanh niên, sửa đổi từ Thỏa thuận làm việc trong kỳ nghỉ (Working holiday), nâng số đối tượng giao lưu từ 4.000 người lên 12.000 người một năm.