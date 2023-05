Tổng thống Yoon Suk-yeol năm thứ hai liên tiếp dự lễ kỷ niệm Phong trào dân chủ Gwangju 18/5

Photo : YONHAP News

Lễ kỷ niệm 43 năm Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 đã được cử hành vào ngày 18/5 tại Nghĩa trang quốc gia Phong trào dân chủ 18/5 ở thành phố Gwangju, với sự tham gia của hơn 3.000 người, gồm các quan chức Chính phủ, đông đảo người dân và học sinh.Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tiến vào nghĩa trang cùng với "những người Mẹ tháng 5", dâng hoa và thắp hương. Lễ kỷ niệm năm nay tập trung làm nổi bật nỗi đau và sự nỗ lực của những người mẹ từng mất đi con cái trong phong trào 18/5 cách đây 43 năm, tích cực đi đầu trong việc lan tỏa sự thật về phong trào này.Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống nhấn mạnh tinh thần tháng 5 là một tài sản quý giá mà Hàn Quốc nhất định phải kế thừa, bởi đây cũng chính là tinh thần của Hiến pháp chủ nghĩa tự do dân chủ.Tổng thống cho biết ông tiếp tục tham dự lễ kỷ niệm Phong trào 18/5 năm nay để khắc ghi cuộc đấu tranh bằng máu, gìn giữ những giá trị của chủ nghĩa tự do dân chủ và nhân quyền cách đây 43 năm, tưởng nhớ linh hồn của những con người đã đấu tranh vì dân chủ. Tổng thống một lần nữa gửi lời an ủi và biết ơn sâu sắc tới những người có công trong phong trào 18/5 cùng gia quyến.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh chủ nghĩa tự do dân chủ trên mảnh đất này không phải tự nhiên mà có, mà đã được gìn giữ bởi sự hy sinh và cống hiến của biết bao nhiêu con người. Thành phố Gwangju chính là một mảnh đất lịch sử, minh chứng về sự gìn giữ giá trị của chủ nghĩa tự do dân chủ và nhân quyền.Tinh thần tháng 5 đang tiếp tục đề ra một mệnh lệnh cho người dân Hàn Quốc ngày hôm nay, đó là bảo vệ chủ nghĩa tự do dân chủ. Hàn Quốc phải dũng cảm đối mặt với tất cả các thế lực và những thách thức đe dọa tới tự do và chủ nghĩa tự do dân chủ, để không phải xấu hổ khi nhắc tới "tinh thần tháng 5".Tương tự năm ngoái, năm nay Tổng thống cũng cam kết về việc hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của thành phố Gwangju nói riêng và vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) nói chung, đẩy cao khoa học công nghệ tiên tiến về trí tuệ nhân tạo dựa trên nền tảng là sự tự do và đổi mới tại khu vực này.