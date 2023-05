Mỹ khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm nếu Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát

Photo : YONHAP News

Trước thông tin Bắc Triều Tiên sắp sửa phóng vệ tinh trinh sát quân sự, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng vụ phóng rõ ràng sẽ vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 17/5 (giờ địa phương) nhấn mạnh tên lửa đẩy của miền Bắc sử dụng công nghệ đạn đạo thì dù phóng bất cứ vật thể nào, bao gồm cả vệ tinh, đều là cùng lúc vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hiện đang cấm Bắc Triều Tiên phát triển vệ tinh, nhằm ngăn chặn nước này phát triển tên lửa đạn đạo dưới danh nghĩa phóng vệ tinh.Ông Patel cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm nếu Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự. Washington có nhiều công cụ để có thể truy cứu với hoạt động phi pháp của nước này.Bên cạnh đó, Washington cũng một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại vô điều kiện, với mục tiêu là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Tuy nhiên, dù Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự đi chăng nữa thì cộng đồng quốc tế sẽ khó đưa ra được biện pháp hiệu quả để trừng phạt nước này, do Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, lại đang đứng về phe miền Bắc.