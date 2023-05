Bộ Công nghiệp Hàn Quốc thảo luận với 6 nước châu Á về vấn đề cắt giảm khí nhà kính

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 18/5 đã mở cuộc họp mang chủ đề "Mạng lưới kết nối Net Zero toàn cầu ở châu Á" (Global Net Zero Connection in Asia) tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.Cuộc họp này được Bộ Công nghiệp và Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đồng tổ chức, có sự tham gia của 40 doanh nghiệp Hàn Quốc, cùng với các nhân viên phụ trách biến đổi khí hậu thuộc cơ quan Chính phủ và khoảng 40 doanh nghiệp của 6 quốc gia châu Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Bangladesh, Malaysia, Lào và Campuchia.Chuyên viên phụ trách chính sách an ninh thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Kang Kam-chan đã đại diện Seoul gặp gỡ riêng với từng quan chức của 6 nước trên và thảo luận về phương án chuyển nhượng cho Hàn Quốc quyền phát thải carbon sinh ra trong quá trình thực hiện dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc tại các quốc gia châu Á.Theo Điều 6 của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, các nước đương sự có thể thực hiện dự án cắt giảm khí nhà kính thông qua tự nguyện hợp tác lẫn nhau, và chuyển nhượng quy mô cắt giảm qua lại để đạt được mục tiêu tự nguyện cắt giảm khí nhà kính, còn gọi là "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC).Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư thiết bị tái tạo mới, hiệu suất cao, ít carbon vào các quốc gia khác thì Hàn Quốc sẽ được công nhận là nước đã cắt giảm khí nhà kính phát sinh tại những nước này, sau khi đạt được thỏa thuận với quốc gia liên quan.Được biết, Seoul đã hoàn thành 12,8% của tổng mức cắt giảm khí nhà kính mà nước này đưa ra trong mục tiêu NDC cho đến năm 2030.Trong năm nay, Chính phủ Hàn Quốc sẽ rót nguồn đầu tư 6 tỷ won (4,5 triệu USD) vào dự án thí điểm cắt giảm khí hiệu ứng nhà kính quốc tế, và sẽ đầu tư tối đa 50% của khoản ngân sách 3 tỷ won (2,25 triệu USD) vào thiết bị nếu các doanh nghiệp của nước nhà thành công cắt giảm khí nhà kính tại nước ngoài theo kế hoạch NDC.Nhân dịp sự kiện này, KOTRA đã thành lập "Trung tâm trung hòa carbon" số 1 tại Hà Nội, có kế hoạch sẽ hỗ trợ cho việc cắt giảm khí nhà kính tại nước ngoài của doanh nghiệp Hàn Quốc và sẽ từ từ mở rộng thêm 11 chi nhánh tại các địa điểm chiến lược lớn trên toàn thế giới.