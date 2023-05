Lượng ma túy buôn lậu vào Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết trọng lượng ma túy thu giữ được từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay là 213 kg, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trong vòng 4 tháng, ngoại trừ hai vụ buôn lậu số lượng lớn ma túy hơn 400 kg năm 2021.Theo Cơ quan Hải quan, trong thời gian gần đây, cứ mỗi ngày thì có trung bình hai vụ buôn lậu ma túy bị phát hiện, với khối lượng là 1,8 kg. Xét theo ma túy đá, đây là khối lượng mà 60.000 người có thể sử dụng cùng một lúc.Khối lượng ma túy tính theo vụ tăng 60% so với năm 2022, cho thấy quy mô buôn lậu ma túy có xu hướng tăng rõ rệt. Lý do được phân tích là vì các biện pháp phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ khiến số lượng khách du lịch nước ngoài tăng cao, kéo theo các trường hợp lợi dụng hành khách để buôn lậu cũng leo thang với tốc độ chóng mặt. Trong đó, trường hợp tuồn ma túy vào từ các nước Đông Nam Á như Malaysia, Việt Nam, Thái Lan tăng ít nhất trên 100%.Cơ quan Hải quan có kế hoạch sẽ siết chặt việc kiểm tra đặc biệt đột xuất đối với các tuyến đường hàng không và đường biển, vốn là các phương tiện chính để vận chuyển ma túy. Cơ quan này cũng dự kiến sẽ lập trung tâm pháp y tại sân bay quốc tế Incheon để nhanh chóng phân tích thành phần ma túy bị phát hiện vào nửa cuối năm nay.