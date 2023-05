Số chuyến bay quốc tế tháng 4 tăng 645% so với cùng kỳ 2022

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết trong tháng 4, số chuyến bay quốc tế đạt 3.021 chuyến, tăng 642% so với một năm trước (407 chuyến), và hồi phục bằng 65% của năm 2019, trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.Do sự gia tăng chuyến bay quốc tế, nên số lượt chạy tuyến xe buýt sân bay nối thành phố Seoul với tỉnh Gyeonggi cũng tăng 379% so với cùng kỳ một năm trước.Số lượng phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên kiểm tra an ninh, nhân viên phụ trách các nghiệp vụ mặt đất ở sân bay cũng được bổ sung thêm, hồi phục bằng 89% so với năm 2019.Mặt khác, Thứ trưởng Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc Eo Myeong-so chiều ngày 19/5 sẽ tới thăm sân bay quốc tế Incheon, gặp gỡ đại diện các hãng hàng không trong nước để lắng nghe vướng mắc của doanh nghiệp, kiểm tra thành quả thực hiện bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ ở từng lĩnh vực.