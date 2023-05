Nhật Bản và Mỹ cam kết thắt chặt mối quan hệ vì hòa bình và an ninh khu vực

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/5 đã nhóm họp tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), một ngày trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).Tại đây, Tổng thống Biden đã thể hiện sự hoan nghênh về mối quan hệ Hàn-Nhật đang ngày càng được cải thiện, sau khi Thủ tướng Kishida nhắc về chuyến thăm Hàn Quốc trong hai ngày 7 và 8/5 vừa qua, đánh giá rằng đây sẽ là đóng góp to lớn cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực.Hai bên đã nhất trí sẽ thắt chặt mối quan hệ Mỹ-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật để miền Bắc phi hạt nhân hóa một cách toàn diện theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và đẩy mạnh hợp tác song phương để ứng phó với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Tokyo và Washington đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nền hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan, thúc đẩy giải quyết vấn đề này trong hòa bình.Thủ tướng Kishida và Tổng thống Biden cũng phản đối hành vi thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh, và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác đa phương, bao gồm giữa Hàn Quốc và cơ chế thảo luận an ninh QUAD gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, cũng như với Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương.Được biết, hai bên cũng thảo luận về phương án hợp tác phòng thủ chung Mỹ-Nhật, cũng như tái xác nhận việc Washington răn đe mở rộng có mối liên hệ gắn kết với năng lực phòng thủ của Tokyo và đóng vai trò bắt buộc trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh khu vực và tại nước này.Lãnh đạo Mỹ-Nhật còn trao đổi ý kiến về việc sẽ thảo luận với các nước thành viên G7 về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, tiếp tục viện trợ cho Ukraine và cấm vận Nga một cách nghiêm khắc.