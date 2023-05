Hội chợ sách quốc tế Seoul 2023 khai mạc vào ngày 14/6

Photo : YONHAP News

Hội chợ sách quốc tế Seoul 2023 (SIBF), lễ hội sách quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc, sẽ khai mạc vào ngày 14/6 tới và kéo dài tới hết ngày 18/6.Chủ đề của hội chợ năm nay là "Phi con người" (Non-human), với ý nghĩa là thoát khỏi chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm, để hướng tới các vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, sự nổi lên của trí tuệ nhân tạo (AI).Hội chợ năm nay có sự tham gia của 481 nhà xuất bản và hơn 200 tác giả đến từ 31 quốc gia, với các tác phẩm ở nhiều lĩnh vực đa dạng như nhân văn, xã hội, khoa học, văn học, nghệ thuật và thiếu nhi.Khách mời danh dự của hội chợ năm nay là Sharjah, một trong 7 tiểu vương quốc của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Các tác giả và giới chức văn hóa, xuất bản của tiểu vương quốc này sẽ giới thiệu về nét văn hóa Ả-rập đa dạng thông qua các chương trình như triển lãm sách, biểu diễn văn hóa, tọa đàm về sách.Canada được mời là "Quốc gia nổi bật" tại Hội chợ sách quốc tế Seoul năm nay, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản.Nhiều gương mặt lớn trên văn đàn quốc tế cũng sẽ góp mặt tại hội chợ sách, như nhà văn người Tây Ban Nha Yann Martel, người từng nhận giải thưởng Man Booker với tác phẩm "Cuộc đời của Pi"; nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt với cuốn tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer "The Sympathizer"; hay tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hàn Kim Joo-hye, tác giả của cuốn "Beasts of a Little Land"."Gương mặt của Hội chợ sách", đóng vai trò là các đại sứ quảng bá, gồm các nhà văn O Jeong-hui, Kim In-suk, Pyun Hye-young, Kim Ae-ran, Choi Eun-young và Cheon Seon-ran.Thông tin về các buổi tọa đàm sách, các chương trình trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế Seoul được đăng tải cụ thể trên trang chủ của sự kiện.