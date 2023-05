Hàn Quốc cử đoàn thanh sát tới nhà máy Fukushima Nhật Bản từ 21/5

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Park Koo-yeon ngày 19/5 công bố, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cử đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima gồm 21 người tới Nhật Bản trong vòng 6 ngày từ ngày 21/5.Đoàn thanh sát sẽ trực tiếp xác nhận về tình hình vận hành các trang thiết bị lọc và xả nước thải nhiễm xạ của phía Nhật Bản, năng lực phân tích vật chất phóng xạ, đề ra biện pháp cần thiết vì sự an toàn và sức khỏe của người dân Hàn Quốc.Người dẫn đầu đoàn thanh sát là Chủ tịch Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc Yoo Guk-hee. Đoàn gồm các chuyên gia hàng đầu ở lĩnh vực hạ tầng điện nguyên tử, tia phóng xạ, phóng xạ môi trường biển thuộc Viện công nghệ an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS). Ngoài ra, đoàn thanh sát còn có một nhóm tư vấn riêng gồm 10 người, trong đó có chuyên gia dân sự.Về lịch trình cụ thể, trong ngày 22/5, đoàn thanh sát sẽ có buổi họp về công nghệ với các cơ quan hữu quan Nhật Bản. Trong hai ngày 23 và 24/5, đoàn thanh sát sẽ tới kiểm tra tình trạng quản lý nước thải tại nhà máy Fukushima số 1, ngày 25/5 sẽ tiến hành họp tiếp với các cơ quan hữu quan Nhật Bản về vấn đề công nghệ dựa trên những nội dung kiểm tra tại hiện trường.Chủ tịch Yoo Guk-hee cho biết đoàn thanh sát sẽ tổ chức cuộc họp về công nghệ với các quan chức của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) và Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản, thảo luận sâu về đánh giá tác động môi trường như sự tích tụ trong hệ sinh thái, hay giá trị phân tích nước thải. Đoàn thanh sát cũng sẽ tiến hành kiểm tra kết quả phân tích nồng độ trong nước thải đã qua xử lý bằng thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS) và trạng thái của thiết bị xả nước thải ra biển.Tiếp đó, đoàn sẽ tiến hành khảo sát phóng xạ ở vùng biển quanh Hàn Quốc, kiểm tra nồng độ phóng xạ trong thủy sản, để tiến hành đánh giá về ảnh hưởng của việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima tới vùng biển và thủy sản của Hàn Quốc.Việc Seoul cử đoàn thanh sát tới nhà máy Fukushima là một nội dung nhất trí giữa lãnh đạo Hàn-Nhật tại hội nghị thượng đỉnh song phương ở Seoul vào ngày 7/5 vừa qua. Sau đó, hai bên đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên vào ngày 12 và 17/5, nhưng vẫn không đạt được nhất trí về lịch trình cụ thể cho đoàn thanh sát, nên việc lập danh sách chuyên gia bị chậm trễ.