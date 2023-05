Hàn Quốc công bố đối sách tổng hợp phòng ngừa thiên tai mùa hè năm 2023

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/5 đã công bố đối sách tổng hợp phòng chống thiên tai vào mùa hè, như mưa lũ, bão, nắng nóng.Trước tiên, để phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt, Chính phủ sẽ tăng cường quản lý đối với các không gian ngầm, nơi từng xảy ra thương vong lớn về người trong đợt mưa lớn năm ngoái như thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang), phường Sillim (quận Gwanak, thủ đô Seoul).Chính phủ bổ sung thêm hơn 260 căn hộ ở tầng bán hầm và hơn 90 nơi địa hình dốc đặt tấm pin năng lượng Mặt trời vào danh mục "khu vực lo ngại thiệt hại về người" khi có mưa lũ.Bộ Hành chính và an toàn sẽ tiến hành kiểm tra phòng ngừa trước đối với các khu vực này, để tiến hành kiểm soát ra vào, sơ tán người dân một cách nhanh chóng khi xảy ra thiên tai. Ngoài ra, từ nay trở đi, chính quyền địa phương sẽ đứng ra hỗ trợ cho người dân khi lắp đặt các trang thiết bị chống ngập nước cho những không gian dưới lòng đất.Chính phủ cũng nâng mức hỗ trợ nhà ở bị thiệt hại do mưa lũ từ 16 triệu won (12.050 USD) lên tối đa 36 triệu won (27.100 USD) tùy theo diện tích bị thiệt hại, trong trường hợp toàn bộ nhà ở bị sập đổ hoàn toàn.Khi xảy ra mưa lớn, Cục Khí tượng và thủy văn sẽ trực tiếp gửi tin nhắn khẩn cấp cho người dân thay vì các địa phương, thời gian thông báo thiên tai sẽ được rút ngắn hơn.Lần này, Chính phủ cũng công bố đối sách nắng nóng trong mùa hè năm 2023. Đối với cảnh báo nắng nóng, ngoài các thông tin về nhiệt độ sẽ được bao gồm thêm thông tin về độ ẩm. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành quản lý chặt chẽ những hộ nông dân cao tuổi làm việc ngoài trời vào mùa hè, hay khuyến nghị dừng xây dựng khi có cảnh báo nắng nóng ở mức nghiêm trọng.Ngoài ra, Nhà nước sẽ hỗ trợ bình quân 43.000 won (32 USD)/tháng chi phí năng lượng thiết bị làm mát vào mùa hè cho tầng lớp yếu thế, hỗ trợ bình quân 115.000 won (86 USD) cho các trung tâm người cao tuổi.