Lực lượng Hải quân Cheonghae tham gia hoạt động tác chiến liên quân tại vùng biển Trung Đông

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 21/5 cho biết Lực lượng Hải quân Cheonghae (Thanh Hải) đã tham gia một hoạt động tác chiến chuyên sâu quy mô lớn do Lực lượng tác chiến chống cướp biển (CTF-151) của Bộ Tư lệnh Hải quân liên quân tổ chức ở vùng biển Trung Đông, trong đó có cả vịnh Aden.Chiến dịch lần này mang tên "Hanul", có sự tham gia của các lực lượng liên quân và các cơ quan liên quan từ 14 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Oman, Yemen, Pakistan, Seychelles, Djibouti, Ả-rập Xê-út, Canada, Kenya và Bahrain.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích rằng các quốc gia tham gia đã thể hiện sức mạnh tổng hợp qua các biện pháp như canh gác hàng hải và phát sóng cảnh cáo cướp biển trong vùng biển theo chỉ định.Đặc biệt, vào ngày 17/5, tàu khu trục Chungmugong Yi Sun-sin của Lực lượng Hải quân Cheonghae và chiến hạm Luigi Rizzo của Hải quân Ý đã tiến hành diễn tập chiến thuật và huấn luyện tín hiệu vô tuyến để xác nhận khả năng tương tác cần thiết khi thực hiện các hoạt động chống cướp biển.CTF-151 cũng đã tiến hành tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX) với Bộ Tư lệnh Hải quân của Liên minh châu Âu (EU) tại Somalia (CTF-465), Cơ quan Hoạt động thương mại hàng hải Anh (UKMTO) và Trung tâm An ninh hàng hải khu vực Sừng châu Phi (MSC-HOA).Từ tháng 2, quân đội Hàn Quốc tiếp nhận nhiệm vụ chỉ huy Bộ Tư lệnh Hải quân liên quân, và đã thành lập nhóm tham mưu đa quốc tịch gồm khoảng 30 người đến từ nhiều quốc gia, hoạt động trong 6 tháng, do Chuẩn tướng Hải quân Ko Seung-bum chỉ huy.Chuẩn tướng Ko cho biết tên chiến dịch "Hanul" là cách viết ngắn gọn của cụm từ "Một hàng rào - Một chúng ta", khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra một vùng biển an toàn dưới sự lãnh đạo của Lực lượng tác chiến chống cướp biển.