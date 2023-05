Xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 5 năm 2023 của Hàn Quốc giảm 16%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 22/5 đã công bố kim ngạch xuất khẩu từ ngày 1-20/5 là 32,44 tỷ USD, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu xét theo số ngày làm việc thì kim ngạch xuất khẩu bình quân giảm 13,2%.Kim ngạch xuất khẩu liên tục giảm trong 7 tháng qua, từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023. Kim ngạch trong 20 ngày đầu tháng 5 cho thấy khả năng cao là xuất khẩu sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong tháng này.Quy mô giảm cũng lớn hơn cùng kỳ tháng trước, cho thấy tình hình xuất khẩu khó khăn đã không cải thiện nhiều.Xét theo hạng mục, chíp bán dẫn tiếp tục giảm 35,5%, trong khi xe ô tô lại tiếp tục đà tăng là 54,7%. Chế phẩm dầu mỏ và thiết bị viễn thông cũng giảm.Xuất khẩu sang nước đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc giảm 23,4%, Mỹ giảm 2%, Liên minh châu Âu giảm 1,1%, Việt Nam giảm 15,7%, Nhật Bản giảm 13,9%.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu trong 20 ngày đầu tháng 5 đạt 36,75 tỷ USD, giảm 15,3%. Nhập khẩu máy móc, xe ô tô tăng lần lượt là 17,4% và 1,4% so với cùng kỳ năm trước, trái lại dầu thô, chíp bán dẫn và gas giảm lần lượt là 21,2%, 15,4% và 14,3%.Nhập khẩu từ Liên minh châu Âu tăng 5,4%, Malaysia tăng 34,5%, trong khi đó Trung Quốc, Mỹ và Australia giảm lần lượt là 15,7%, 17,7%, 33,4%.Cán cân thương mại thâm hụt 4,34 tỷ USD, tiếp tục đà thâm hụt trong suốt 15 tháng. Đây là lần đầu tiên cán cân thương mại thâm hụt trong một thời gian dài, kể từ sau giai đoạn ngay trước cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997 (1/1995-5/1997).Mức thâm hụt của cán cân thương mại lũy kế từ đầu năm nay đến ngày 20/5 là 29,55 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, con số này là 11,59 tỷ USD, theo đó có thể thấy quy mô thâm hụt tăng gấp 2,6 lần so với một năm trước.Được biết, vấn đề này đã được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội vào cùng ngày. Tại đây, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho nhận định rằng quy mô thâm hụt sẽ dần được cải thiện sau tháng 5, và thành tích kinh tế đối ngoại sẽ hoàn toàn thay đổi vào nửa cuối năm nay, đặc biệt vào quý IV.