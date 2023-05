Chỉ số giá điện, gas và nhiên liệu khác tăng 30,5% trong quý I

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) thuộc Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 22/5 công bố số liệu cho biết chỉ số giá điện, gas và nhiên liệu khác trong quý I đạt 135,49 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là mức tăng cao nhất sau 25 năm kể từ quý I năm 1998 (41,2%), thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á.Chỉ số giá điện, gas và nhiên liệu khác được tính khi chỉ số giá tiêu dùng được phân loại theo từng mục đích chi tiêu, phản ánh xu hướng giá nhiên liệu được dùng tại hộ gia đình, chủ yếu là tiền điện, gas, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).Cụ thể, chỉ số giá điện đạt 136,48, tăng 29,5% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ năm 1975. Giá gas, chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm và nấu ăn vào mùa đông, tăng 36,2%. Chỉ số giá dầu hỏa cũng tăng 23,6% lên 171,14.Tình trạng giá cả tăng đã phản ánh toàn diện tình trạng các loại chi phí công cộng tăng mạnh vào năm ngoái do giá năng lượng quốc tế leo thang.Giá điện và gas dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh sau quý II do tình trạng tăng lũy kế. Việc tăng giá điện và gas đã khiến các hộ gia đình thuộc tầng lớp dân thường phải chịu gánh nặng lớn hơn.Dự đoán nhiệt độ mùa hè năm nay sẽ cao hơn các năm trước, nhiều người lo ngại rằng việc Chính phủ tăng giá năng lượng sẽ có thể dẫn đến tình trạng tiền điện cho điều hòa quá cao cho tầng lớp yếu thế. Xét thấy điều này, Hàn Quốc đã quyết định hoãn áp dụng tăng giá điện trong một năm đồng thời tăng giá trị của phiếu hỗ trợ giá điện đối với những người thuộc tầng lớp yếu thế.