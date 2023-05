G7 nhất trí ứng phó mạnh mẽ đối với các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 20/5 đã đưa ra tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Hiroshima (Nhật Bản), cho biết sẽ ứng phó cứng rắn đối với các hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên.Chỉ tính trong năm ngoái và năm nay, miền Bắc đã phóng gần 50 tên lửa đạn đạo. Nước này gần đây còn tuyên bố sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự và tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần 7. Mọi hành vi này đều bị xem là vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Các lãnh đạo G7 đã kêu gọi Bình Nhưỡng hạn chế các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo đe dọa nghiêm trọng đến nền hòa bình và an ninh thế giới, đồng thời cảnh cáo sẽ cùng cộng đồng quốc tế ứng phó nhanh chóng và cứng rắn.Đặc biệt, 7 nước cũng chung quan điểm rằng Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID).Ngoài ra, tuyên bố chung đã nhấn mạnh lần nữa rằng việc Nga xâm chiếm Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế và các nước này sẽ tiếp tục viện trợ cho Kiev. Cùng với đó là lời phản đối hành động thay đổi hiện trạng đơn phương của Trung Quốc.Mặt khác, Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển còn đưa ra tuyên bố về an ninh kinh tế, với nội dung nhất trí sẽ thành lập nên nhóm thảo luận an ninh kinh tế để đối phó với các áp lực trong lĩnh vực này, và củng cố mạng lưới cung cấp khoáng sản trọng tâm và vật phẩm thiết yếu. Đây là tuyên bố liên quan đến vấn đề Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang các nước khác để gây sức ép về chính trị.Tuyên bố chung của 7 nước còn có nội dung ủng hộ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thực hiện kiểm chứng độc lập đối với kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.