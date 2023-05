Seoul gửi lời yêu cầu MSCI đưa nước này vào danh sách theo dõi về thị trường phát triển

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 22/5 đã kêu gọi Tập đoàn cung cấp chỉ số thị trường chứng khoán toàn cầu Morgan Stanley Capital International (MSCI) đưa Hàn Quốc vào danh sách theo dõi với tư cách là một trong những nước sáng giá về thị trường phát triển.Vào tháng 6 mỗi năm, MSCI đưa ra bản đánh giá thị trường chứng khoán các nước theo các mục như thị trường phát triển, thị trường mới nổi, thị trường tiềm năng, thị trường độc lập. Bản đánh giá này sẽ quyết định quy mô khoản tiền đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài và giám đốc đầu tư, ảnh hưởng đáng kể đến dòng chảy nguồn vốn của quốc gia đó.Theo Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc, lý do nước này đáng được đưa vào danh sách các nước cần theo dõi về thị trường phát triển là do Seoul đang chiếm ưu thế trong các cường quốc kinh tế thế giới.Đặc biệt, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 1.660 USD, đứng thứ 13 trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu và quy mô thương mại lần lượt đạt 683,6 tỷ USD (hạng 6) và 1.410 tỷ USD (hạng 7), thuộc tầm cỡ một nước phát triển.Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người Hàn Quốc trong năm ngoái là 33.000 USD, cao gấp 2,5 lần mức tiêu chuẩn do Ngân hàng thế giới (WB) đưa ra.Quy mô số tiền giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) là 3.020 tỷ USD, đứng thứ 7 trên thế giới; giá trị vốn hóa thị trường tính đến cuối năm ngoái là 1.640 tỷ USD, đứng thứ 16. Ngoài ra còn có các điểm sáng là quy mô và tính năng động của thị trường chứng khoán, những nỗ lực của Chính phủ như nới lỏng hạn chế giao dịch đối với nhà đầu tư người nước ngoài, nâng cao tính khả thi trong việc tiếp cận và dự đoán thông tin doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.Hàn Quốc đã được công nhận là thị trường mới nổi vào năm 1992, sau đó được đưa vào danh sách theo dõi về thị trường phát triển vào năm 2008 nhưng lại không được nâng cấp, và bị loại khỏi danh sách theo dõi vào năm 2014.