Lãnh đạo Hàn-EU mạnh mẽ lên án chiến tranh Nga-Ukraine và chương trình tên lửa, hạt nhân của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 22/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã ra tuyên bố chung lên án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, nhấn mạnh Nga phải dừng ngay cuộc chiến và ngay lập tức rút quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine một cách triệt để và vô điều kiện.Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường tạo áp lực chung lên Matxcơva thông qua các biện pháp hạn chế có hiệu quả, đồng thời sẽ viện trợ cho việc hồi phục và tái thiết của Kiev.Trong cuộc gặp, lãnh đạo Hàn-EU cũng thảo luận về các phương án mở rộng viện trợ cho Ukraine để đáp ứng các yêu cầu về tài chính, vật phẩm, an ninh và nhân đạo, song không đề cập đến vấn đề viện trợ quân sự.Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu giờ đây đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trước tình hình cuộc chiến tranh xâm lược Nga-Ukraine, và bày tỏ sự cảm ơn đối với việc Seoul đã cùng lên án chiến tranh và ủng hộ người dân Ukraine.Mặt khác, tuyên bố chung còn có nội dung mạnh mẽ phản đối việc Bắc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo bất hợp pháp, phát triển hạt nhân, đề cập đến các khả năng sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân; nhận định rằng các hành động của miền Bắc đang đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế.Bên cạnh đó, các bên cùng kêu gọi Bình Nhưỡng phải tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bằng việc từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược; hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay mọi hành động đẩy cao căng thẳng quân sự và ngồi lại bàn đàm phán.Về phần mình, Tổng thống Yoon cam kết sẽ cùng chung sức với cộng đồng quốc tế để ứng phó với các hành động khiêu khích đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực và thế giới của Bắc Triều Tiên.Về vấn đề Trung Quốc, lãnh đạo Hàn Quốc và Liên minh châu Âu đã cùng tái xác nhận việc ủng hộ đối với sự tự do vùng trời và vùng biển, bao gồm vùng biển phía Nam Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, phản đối mọi hành động thay đổi hiện trạng đơn phương tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Ngoài ra, hai bên còn đánh giá cao sự tiến bộ trong mối quan hệ song phương, đưa ra lời hứa hợp tác trong các lĩnh vực mới như môi trường, y tế, kỹ thuật số, an ninh kinh tế. Cụ thể là ký kết "Đối tác xanh" (Green Partnership), "Thỏa thuận hành chính về việc ứng phó y tế khẩn cấp", và thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận "Hợp tác kỹ thuật số Hàn Quốc-EU" được ký kết vào tháng 11/2022.Ba lãnh đạo cũng nhất trí lập nên nhóm thảo luận chiến lược giữa các Ngoại trưởng và thắt chặt hợp tác an ninh song phương.