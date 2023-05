Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tháng 5 tại Hàn Quốc đạt 3,5%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/5 công bố kết quả điều tra về xu hướng tiêu dùng tháng 5, cho biết tỷ lệ lạm phát kỳ vọng trong tháng này đạt 3,5%, giảm 0,2% so với tháng 4.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng đã duy trì trên 4% ba tháng liên tiếp kể từ tháng 9/2022, sau đó rớt xuống còn 3,8% vào tháng 12 cùng năm, nhưng đã tăng trở lại vào tháng 1 và tháng 2/2023. Từ tháng 3, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng lại duy trì đà giảm 3 tháng liên tiếp.BOK giải thích nguyên nhân cho đà giảm của tỷ lệ lạm phát kỳ vọng là do người dân vẫn hy vọng rằng sự đình trệ trong nước sẽ giảm bớt khi tiêu dùng phục hồi bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế.Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 2 đạt 98 điểm, tăng 2,9 điểm so với tháng 4. Chỉ số này vẫn dưới 100 điểm trong 10 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm ngoái, cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan hơn so với mức bình quân dài hạn (năm 2003-2022).Tuy nhiên, 6 chỉ số cấu thành nên chỉ số tâm lý tiêu dùng đều tăng. Cụ thể, nhận định của người tiêu dùng về tình hình cuộc sống hiện tại (88 điểm), triển vọng thu nhập hộ gia đình (97 điểm), triển vọng chi tiêu tiêu dùng (111 điểm) đều tăng 1 điểm. Triển vọng kinh tế gia đình đạt 92 điểm, tăng 2 điểm. Đánh giá về nền kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế tương lai lần lượt đạt 64 và 74, tăng 6 điểm.Triển vọng về lãi suất đạt 114 điểm, tăng 3 điểm so với một tháng trước.Triển vọng về giá nhà ở tăng 5 điểm lên 92 điểm trong bối cảnh giá nhà đất tiếp tục giảm.Triển vọng về mức giá giảm 2 điểm xuống còn 146 điểm. Giá dầu hỏa đã giảm đáng kể, nhưng các chi phí tiện ích công cộng như tiền điện, gas và dịch vụ cá nhân như ăn uống bên ngoài vẫn tiếp tục tăng.