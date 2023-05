Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh phương châm ngoại giao dựa trên tự do và pháp luật

Photo : YONHAP News

Sau lịch trình ngoại giao bận rộn với lãnh đạo các nước phương Tây vào tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 23/5 đã chủ trì cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan (Seoul).Tại cuộc họp, ông Yoon đã nhấn mạnh về phương châm ngoại giao "tự do và pháp trị" của Hàn Quốc.Trước tiên, Tổng thống bày tỏ quyết tâm sẽ cùng đoàn kết với các quốc gia có cùng giá trị để răn đe các hành động uy hiếp bằng tên lửa của Bắc Triều Tiên và cùng nỗ lực tái thiết lại Ukraine. Ông Yoon thể hiện niềm tin rằng tình đoàn kết bền vững giữa các nước tự do sẽ gầy dựng nên hòa bình, mang về thắng lợi tự do cho bán đảo Hàn Quốc và Ukraine.Bên cạnh đó, Tổng thống nhắc đến một lĩnh vực quan trọng khác trong ngoại giao là kinh tế, bày tỏ quyết tâm sẽ cùng các nước hữu hảo đa dạng hóa mạng lưới cung cấp, giảm sự phụ thuộc quá độ vào một nước nhất định.Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định tầm quan trọng trong việc hợp tác công-tư để chia sẻ thông tin chung, sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ để doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc có thể vươn ra trường quốc tế và thoải mái giao lưu.Ngoài ra, ông Yoon cũng chỉ ra các bài toán muôn thuở về vấn đề trong nội bộ, bóng gió chỉ trích Chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Moon Jae-in với nhận định rằng khó mà kỳ vọng sẽ có sự cải tiến nếu không thay đổi chính sách bị vùi lấp bởi tư tưởng và chính trị của Chính phủ cũ.Đặc biệt, về các cuộc biểu tình của Công đoàn xây dựng thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ vào tuần trước, Tổng thống cho rằng Chính phủ tiền nhiệm đã không xử lý triệt để các vụ việc tương tự theo luật pháp, dẫn đến việc các cuộc đình công, biểu tình bất hợp pháp liên tục xảy ra, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân.Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh phải tôn trọng quyền tự do biểu tình của người dân, song điều này không có nghĩa là bênh vực cả các hành vi xâm phạm tự do của người khác. Do đó, Chính phủ sẽ không làm ngơ trước các hành vi trái phép này, yêu cầu cảnh sát và nhân viên của các Bộ ngành liên quan thi hành luật pháp một cách nghiêm túc.