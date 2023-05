Miền Bắc yêu cầu tàu chở hàng Hàn Quốc trên vùng biển quốc tế rời đi

Photo : YONHAP News

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết vào sáng ngày 8/5, Bắc Triều Tiên đã điều một chiếc thuyền nhỏ tiếp cận và yêu cầu một tàu chở hàng Hàn Quốc đang hoạt động theo đúng hải trình ở vùng biển quốc tế phải rời đi.Tàu chở hàng này có trọng tải 30.000 tấn với 21 thuyền viên, trong đó có hai người Hàn Quốc.Những người trên thuyền Bắc Triều Tiên đã dùng tay ra hiệu cho tàu Hàn Quốc phải rời khỏi lộ trình. Đồng thời, miền Bắc cũng liên tục gửi thông điệp kêu gọi tàu này phải di chuyển ra vùng biển ngoài xa thông qua Mạng tàu biển quốc tế liên Triều, một đường dây nóng trên biển của hai nước.Sau khi nhận được tín hiệu, tàu chở hàng Hàn Quốc đã ngay lập tức thông báo tình hình đến các cơ quan liên quan như trụ sở công ty vận chuyển và Bộ Hải dương và thủy sản.Tuy đang di chuyển trên lộ trình bình thường, tàu chở hàng Hàn Quốc đã chuyển hướng khoảng 132 độ kinh Đông do lo ngại đụng độ giữa hai nước và tốn thêm hơn 2 giờ đồng hồ so với lộ trình cũ. Cuối cùng, tàu đi vào vùng biển Hàn Quốc ở phía Nam đường ranh giới liên Triều trên biển (NLL) vào buổi chiều cùng ngày.Quân đội Hàn Quốc đã duy trì trạng thái chờ khẩn cấp cho đến khi tàu chở hàng an toàn đi vào vùng biển của miền Nam.Hiện vẫn chưa xác định được những người trên thuyền Bắc Triều Tiên kia là quân đội hay dân thường. Các cơ quan cũng đang phân tích xem người gửi thông điệp qua Mạng tàu biển quốc tế liên Triều là ai.Quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết chưa có trường hợp tương tự nào xảy ra kể sau ngày hôm đó, nhưng các nhà chức trách đang thông báo cho các công ty vận tải biển về vụ việc và yêu cầu các công ty này chú ý khi hoạt động trên biển.