Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền xúc tiến ngăn chặn các cuộc biểu tình trái phép

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đang tăng tốc trong việc cải cách quy định liên quan đến việc tụ tập và biểu tình, sau khi Công đoàn xây dựng thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ mở một cuộc biểu tình kéo dài hai ngày một đêm tại Seoul, bắt đầu từ ngày 16/5.Trong cuộc họp Nội các hôm 23/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nhận định quyền tự do biểu tình theo Hiến pháp không bao gồm các hành vi xâm phạm quyền cơ bản của người khác và gây rối trật tự công cộng.Theo đó, Chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã đưa ra kế hoạch ứng phó cụ thể chỉ sau một ngày nhóm họp, như sẽ xem xét các phương án hạn chế các cuộc biểu tình và tụ tập trái phép hoặc trong khung giờ đi làm và tan tầm.Ngoài ra, sau khi bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết rằng các cuộc biểu tình về đêm đã vi phạm Hiến pháp, Quốc hội đã tái xác nhận kế hoạch xúc tiến cải cách Luật về tụ tập và biểu tình, cùng với đó là phương án tránh phát sinh bất lợi trong trường hợp thực hiện đúng quyền Nhà nước.Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã phản bác rằng kế hoạch này đã thể hiện rõ mưu đồ của Chính phủ nhằm cướp đi quyền tự do biểu tình của người dân, bóp mép tinh thần của Hiến pháp, phá hoại chủ nghĩa dân chủ.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã chỉ trích rằng Chính phủ đang làm chuyện không cần thiết trong khi còn những vấn đề cấp bách cần giải quyết hơn như tình hình kinh tế dân sinh và an ninh quốc gia đang trong giai đoạn khó khăn.