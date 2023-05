Số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 3/2023 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/5 công bố tài liệu “Xu hướng dân số tháng 3”, trong đó có 21.138 trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 3, giảm 1.864 trẻ (8,1%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp kỷ lục xét riêng tháng 3 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1981.Xu hướng giảm (so với cùng kỳ năm trước) đã kéo dài 7 năm 4 tháng kể từ tháng 12/2015.Tỷ suất sinh thô, tức số trẻ sơ sinh chào đời trong năm trên 1.000 dân, đạt 4,9 trẻ. Xét theo địa phương, thành phố Sejong có tỷ suất cao nhất (7,8 trẻ) và tỉnh Bắc Jeolla là thấp nhất (3,9 trẻ).Số trẻ chào đời trong quý I năm nay là 64.256 ca, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đạt 0,81 trẻ, giảm 0,06 trẻ so với quý I năm ngoái.Bên cạnh đó, số người tử vong trong tháng 3 là 28.922 người, giảm 15.689 người (35,2%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất từng được ghi nhận và được cho là do số ca tử vong tăng đáng kể bởi dịch bệnh COVID-19 vào tháng 3/2022.Cục Thống kê quốc gia giải thích rằng số người tử vong cao là do xu hướng gia tăng của dân số già, đồng thời ảnh hưởng của COVID-19 vẫn đang tiếp diễn.Mặt khác, số cặp kết hôn trong tháng 3 là 18.192 cặp, tăng 18,8%. Xét cả quý I, có 53.964 cặp kết hôn, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất từ ​​trước đến nay.Trước đó, tỷ lệ kết hôn giảm mạnh do quy định giãn cách xã hội vì dịch bệnh, sau đó tăng lên đều đặn trong 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 8 năm ngoái.Số vụ ly hôn là 8.255, tăng 373 vụ (4,7%) so với tháng 3/2022.