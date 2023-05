Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol vượt ngưỡng 40%

Photo : YONHAP News

Hãng tin Newsis của Hàn Quốc ngày 24/5 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol, tiến hành với 1.006 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc trong vòng hai ngày 21-22/5.Theo đó, có 42,2% người đánh giá tích cực về Tổng thống, trong khi số câu trả lời đánh giá tiêu cực là 56,5%.Kết quả thăm dò lần này có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ± 3,1%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại, tỷ lệ trả lời là 1,4%.Tỷ lệ ủng hộ ông Yoon trong các cuộc khảo sát tương tự liên tục giữ mức 40% trong ba tuần.Vào đợt khảo sát từ ngày 22-24/4, tỷ lệ ủng hộ là 36,7%, sau đó đã tăng lên 42,1% trong đợt thăm dò từ ngày 6-8/5, tăng lên 42,9% vào ngày 13-15/5. Con số này đã giảm nhẹ trong lần này nhưng vẫn ở ngưỡng 40%.Lý do người dân ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon gồm có sự quyết đoán và năng lực xúc tiến (30,3%), củng cố liên minh Hàn-Mỹ và an ninh (25,2%), cải cách lao động (16,2%). Ngược lại, nguyên nhân đánh giá tiêu cực được chọn gồm ngoại giao và an ninh (30,5%), kinh tế và dân sinh (25,9%), thái độ làm việc (13,2%).Trong cuộc khảo sát tương tự thực hiện bởi Jowon C&I, với đối tượng là 2.200 người, từ ngày 20-22/5, do trang tin trực tuyến Straight News ủy thác, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon đạt 41,2%, không ủng hộ là 57,2%. Cuộc khảo sát này có độ tin cậy đạt là 95%, sai số trong khoảng ± 2,2%, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn quan điện thoại, tỷ lệ trả lời là 2,8%.