Photo : YONHAP News

Phó Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Pak trong cuộc hội thảo ngày 24/5 (giờ địa phương) cho biết hàng nghìn chuyên viên ngành công nghệ thông tin (IT) của Bắc Triều Tiên đang hoạt động trên toàn thế giới, và thỉnh thoảng còn được tuyển dụng vào doanh nghiệp Mỹ.Bà Pak không nói rõ tên những doanh nghiệp này, song đã chia sẻ rằng một phần trong số các công ty trên đã bị tấn công mạng và chịu thiệt hại trong thời gian dài.Theo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn, Bộ Tư pháp Mỹ gần đây đã phát hiện ra trường hợp chuyên viên IT miền Bắc giả làm công dân Mỹ để vào làm việc tại doanh nghiệp nước này.Được biết, những chuyên viên này kiếm được số tiền cao gấp nhiều lần so với người lao động thông thường tại Bắc Triều Tiên, nhưng đã bị chính quyền nước này tịch thu 90%. Phần lớn các chuyên viên IT nói trên thuộc Bộ Công nghiệp quân nhu miền Bắc, và số tiền mà họ kiếm ra được đổ vào chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa, mà theo ước tính của Liên hiệp quốc là lên đến hơn 500 triệu USD/năm.Hội thảo này có sự tham gia của quan chức thuộc 20 nước, bao gồm Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), cùng thảo luận những phương thức hoạt động của chuyên viên công nghệ thông tin miền Bắc, nỗ lực của Chính phủ Hàn-Mỹ, phương án ứng phó của các doanh nghiệp đối với vấn đề này.Về phần mình, Trưởng Nhóm hoạch định ngoại giao về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jun-il giải thích lý do mở cuộc hội thảo lần này là vì nhân lực IT miền Bắc trong vài năm gần đây có hành vi nhận việc làm trên các nền tảng tìm việc hàng đầu trên toàn thế giới và rửa tiền thông qua hệ thống thanh toán quốc tế.