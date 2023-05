Đoàn thanh sát Hàn Quốc kết thúc quá trình kiểm duyệt nhà máy điện nguyên tử Fukushima

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ của Chính phủ Hàn Quốc Yoo Guk-hee ngày 24/5 cho biết đã xem xét hết các thiết bị cần thanh sát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 trong lịch trình hai ngày vừa qua.Tuy nhiên, phía Hàn Quốc không đưa ra kết luận về tính an toàn của nước thải nhiễm xạ, và giải thích sẽ tiến hành phân tích bổ sung thêm về tính năng và vai trò của các loại máy móc này.Ông Yoo đánh giá Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã hướng dẫn đoàn một cách tận tụy và hứa sẽ tích cực cân nhắc về các tài liệu được yêu cầu. Ông còn nhấn mạnh chỉ có thể đưa ra đánh giá chung về tính an toàn của nước thải nhiễm xạ sau khi xem xét hết các tài liệu đa dạng được cung cấp từ TEPCO.Vào ngày 24/5, đoàn thanh sát đã tập trung xem xét vị trí của van chặn khẩn cấp được sử dụng khi gặp trục trặc như phát hiện có tia phóng xạ trong giai đoạn trước khi cho vào thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), đồng thời sẽ kiểm duyệt bổ sung về cơ chế đóng mở van.Bên cạnh đó, đoàn đã xác minh quá trình xử lý và phương pháp phân tích vật chất phóng xạ, tình hình vận hành và quản lý, số lượng và năng lực của chuyên viên phân tích, thiết bị phân tích nồng độ tại phòng thí nghiệm phân tích tính phóng xạ; cũng như kiểm tra xem các thiết bị như máy bơm vận chuyển nước biển, đồng hồ đo lưu lượng nước có giống với bản thiết kế hay không.Đoàn thanh sát của Chính phủ Hàn Quốc còn chú ý xem xét liệu dung lượng của máy bơm có ở mức đủ để pha loãng tritium hay không và phương thức hoạt động của máy móc. Trong tương lai, Hàn Quốc sẽ tiến hành phân tích tài liệu về nồng độ của 64 vật chất hạt nhân trước và sau khi xử lý qua thiết bị khử đa nguyên tử.Một ngày trước đó, đoàn đã xem xét thiết bị khử đa nguyên tử, phòng điều khiển theo dõi trung tâm, bể K4 đo nồng độ nước thải nhiễm xạ trước khi xả ra biển, thiết bị vận chuyển nước.Theo Trưởng đoàn thanh sát, Hàn Quốc đang tiến hành phân tích mẫu thử do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cung cấp, được lấy từ bồn chứa mà đoàn đã thị sát trong chuyến thăm hiện trường nhà máy.Được biết, IAEA sẽ đưa ra kết quả cuối cùng vào tháng 6, trong khi Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa cho biết thời gian sẽ công bố đánh giá tính an toàn sau đợt thanh sát này.Lịch trình cuối cùng của đoàn thanh sát nước thải nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima do Chính phủ Hàn Quốc phái cử là cuộc họp kỹ thuật với phía Nhật Bản vào ngày 25/5. Sau đó, đoàn sẽ về nước vào ngày 26/5.